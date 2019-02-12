Помогите найти: в Киеве пропала 13-летняя девочка (фото)

Всех, кто имеет информацию о возможном местонахождении ребенка, просят обращаться в полицию

В Деснянском районе Киева исчезла малолетняя девочка, Безверхая Владислава Викторовна, 2005 года рождения. Последний раз ее видели на улице Братиславской. Об этом сообщил ресурс "Киев Оперативный".

Приметы ребенка: на вид 13-14 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы темно-красные до плеч, глаза карие.

Она была одета в зимнюю куртку зеленого цвета с капюшоном, брюки черного цвета и черные кроссовки. При себе имеет рюкзак черного цвета.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Деснянское управление полиции в Киеве просит сообщить на горячую линию "102" всех, кто знает о местонахождении девочки.

Напомним, маленькая участница шоу Голос страны требует дорогостоящего лечения.

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Также мы сообщали, что отец экс-участницы ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь. Он считает, что бывший муж певицы причастен к ее исчезновению.