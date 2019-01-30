ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Помогите найти: в Киеве пропала 17-летняя девушка

STYLERЖизнь    30.01.2019 - 14:57
Помогите найти: в Киеве пропала 17-летняя девушка
Коллаж РБК-Украина

Девушка бесследно исчезла почти неделю назад

В Днепровском районе Киева разыскивают несовершеннолетнюю Ольгу Ковбасюк, 2001 года рождения, которая ушла из дому еще 24 января и до сих пор не вернулась. Об этом сообщил ресурс ДТП KIEV.UA в Facebook.

В розыск девушку объявило управление полиции Днепровского района.

Приметы Ольги: на вид 17-18 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч.

Была одета в зимнюю куртку (пуховик), черные джинсы, черные ботинки. Девушка носит очки для коррекции зрения.

При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просят звонить на горячую линию полиции "102".

Помогите найти: в Киеве пропала 17-летняя девушка

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, ранее мы писали о том, что в Переяслав-Хмельницком женщина, которая страдает игроманией, забрала из школы 8-летнюю дочь и исчезла с ней в неизвестном направлении.

Также мы сообщали, что в Киеве рыбаки под льдом нашли труп молодого парня, который исчез месяц назад. Последний раз он выходил на связь 25 декабря перед тем, как сел в такси, чтобы вернуться с работы.

Кстати, недавно в Виннице бесследно исчез военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Выбросил документы и ушел: под Киевом разыскивают молодого парня Помогите найти: в Киеве пропал 17-летний подросток
Новости Украины помогите найтинужна помощь
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь