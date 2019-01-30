Помогите найти: в Киеве пропала 17-летняя девушка

Коллаж РБК-Украина

Девушка бесследно исчезла почти неделю назад

В Днепровском районе Киева разыскивают несовершеннолетнюю Ольгу Ковбасюк, 2001 года рождения, которая ушла из дому еще 24 января и до сих пор не вернулась. Об этом сообщил ресурс ДТП KIEV.UA в Facebook.

В розыск девушку объявило управление полиции Днепровского района.

Приметы Ольги: на вид 17-18 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч.

Была одета в зимнюю куртку (пуховик), черные джинсы, черные ботинки. Девушка носит очки для коррекции зрения.

При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просят звонить на горячую линию полиции "102".

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, ранее мы писали о том, что в Переяслав-Хмельницком женщина, которая страдает игроманией, забрала из школы 8-летнюю дочь и исчезла с ней в неизвестном направлении.

Также мы сообщали, что в Киеве рыбаки под льдом нашли труп молодого парня, который исчез месяц назад. Последний раз он выходил на связь 25 декабря перед тем, как сел в такси, чтобы вернуться с работы.

Кстати, недавно в Виннице бесследно исчез военнослужащий Национальной гвардии Украины.