У Вінниці безслідно зник 20-річний нацгвардієць: всі подробиці (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Розшуками солдата зайнялася поліція

У Вінниці безслідно зник військовослужбовець Національної гвардії України Ярослав Софіїн. За словами батьків 20-річного контрактника, у нього були конфлікти з командуванням, пише місцеве видання "33 канал".

Зазначається, що солдата востаннє бачили ще 9 січня. Досі про його долю нічого не відомо.

Військовий раніше брав участі в бойових діях на Донбасі.

За словами його мами Світлани, Ярослав служить у НГУ від травня минулого року і весь цей час йому там подобалося. Втім, з недавнього часу син почав скаржитися на погане ставлення командирів до солдатів. Жінка підозрює, що конфлікти з начальством могли призвести до біди.

Вона розповіла, що Ярослав хотів перейти до іншого взводу через командира батальйону і ротного.

Фото: Ярослав Софиин

"Я зупиняла сина, так як все буває, може, десь завинив. І Ярослав говорив, що це до всіх так погано ставляться", - сказала мати зниклого нацгвардійця.

У день свого зникнення Софіїн заявив, що більше на службу не піде. Потім він перестав відповідати на дзвінки, і від 11 січня телефон вже було вимкнено.

Жінка розповіла, що поспілкувалася у Вінниці з товаришами сина, з якими він жив на квартирі. За їх словами, Ярослв просто пішов і не повернувся.

"Були ми в частині сина, де нещодавно змінився командир. Але толком ніхто нічого не каже. Мовляв, будуть розбиратися і шукати Ярослава", - додала вона.

Зараз хлопця шукає й поліція.

У матеріалі також йдеться про те, що знайомі Ярослава розповіли, що він збирався "погуляти" кілька днів.

Як повідомлялося раніше, 10 січня в Києві з військової частини на Подолі вийшов Віктор Шадрін Васильович, однак вдома досі так і не з'явився.

Нагадаємо, що влітку по дорозі із зони ООС до навчального центру в Десні пропав 31-річний військовослужбовець Сергій Кузнєцов.

Також ми писали, що недавно стала відома причина, з якої зниклий 30 років тому в Афганістані українець може не повернутися додому.