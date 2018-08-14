Помогите найти: военный пропал без вести, возвращаясь из зоны ООС

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Последний раз солдата видели на железнодорожном вокзале Днепра

В дороге из зоны ООС в учебный центр в Десне пропал 31-летний военнослужащий Кузнецов Сергей. Об этом говорится на странице в Facebook волонтера под ником "фазел маннан".

"Пропал наш земляк из Горностаевки, боец 56-й бригады Кузнецов Сергей Сергеевич, 25.12.1986 года рождения", - сказано в сообщении.

Известно, что 31 июля он выехал из зоны боевых действий и направлялся в учебный центр в Десне. Последний раз солдата видели на железнодорожном вокзале Днепра 2 августа.

Сергей был одет в гражданскую одежду.

Фото: Боец Сергей Кузнецов (facebook.com/фазелманан)

"На текущий момент ни в Десну, ни к своей части он не вернулся. Телефон не отвечает, выключен. Бойца разыскивает мать. Я только что был у матери и общался с ней. Она очень волнуется за сына. Если кому-то известна любая информация о его местонахождении, прошу отписаться в комментариях к этому сообщению", - пишет волонтер.

Скриншот поста (facebook.com/фазелманан)

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