"Вже 90 днів у реанімації": зворушлива історія бійця ЗСУ підкорила мережу (фото)

Фото: УНІАН

Українські лікарі відмовили в лікуванні

Історія українського військового Юліана Циганко, який отримав важке поранення на Донбасі і переніс вже більше 50 операцій, вразила користувачів мережі. Відповідний пост зробила волонтер Ірина Каптур на своїй сторінці в Facebook.

"Доброволець, сирота Юліан Циганко на війні з травня 2014 року по листопад 2015 р. 3 омпб 24 бр. Отримав важкі кульові поранення кишечника, нирки й плеча при нападі диверсійної групи в Луганській обл. До останнього тримався, щоб не потрапити в полон, зняв з гранати кільце, щоб підірвати себе з диверсантами. Вчасно його врятували; евакуація, потім - кома, перетонит, більше 50 операцій в різних госпіталях, вирізано 80% кишечника (45 кг при зрості 175 см!)", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/iryna.kaptur)

Також Каптур уточнила, що в 2017-му році українські лікарі відмовилися від лікування Циганко, у зв'язку з чим його перевезли до Австрії.

"Австрія надала шанс і можливість врятувати Юліана за рахунок небайдужих. Провели операції в австрійській клініці з часткового відновлення кишечника. Через рік, завдяки товаришам, друзям, сам зібрав кошти на наступні операції в Австрії, але щось пішло не так вже 90 днів у реанімації. На сьогоднішній день він нелегал з величезним боргом у клініці", - підкреслила вона.

Фото: боєць Юліан Циганка (facebook.com/iryna.kaptur)

Історія бійця серйозно зацікавила користувачів мережі. Деякі з них вирішили допомогти йому матеріально, а деякі вирішити проблему з візою.

"Треба зрозуміти, хто займається візою або її продовженням. Це рутинна процедура. Але якщо є борг, то потрібна підтримка МВС", - сказала користувач Галина Смагіна.

"Кожен раз, підставляючи плече допомоги, ми доводимо, що ми-люди. А не б*дло", - підкреслила юзер Ганна Чернявська.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/iryna.kaptur)

Нагадаємо, в середу, 8 серпня у зоні ООС загинув військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Дмитро Український з позивним "Шубін".

Нагадуємо також, що в мережі розповіли історію військового санінструктора.

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