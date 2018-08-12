"Уже 90 дней в реанимации": трогательная история бойца ВСУ покорила сеть (фото)

Фото: УНИАН

Украинские врачи отказали в лечении

История украинского военного Юлиана Циганко, который получил тяжелое ранение на Донбассе и перенес уже более 50 операций, поразила пользователей сети. Соответствующий пост сделала волонтер Ирина Каптур на своей странице в Facebook.

"Доброволец, сирота Юлиан Циганко на войне с мая 2014 года по ноябрь 2015 г. 3 омпб 24 бр. Получил тяжелые пулевые ранения кишечника, почки и плеча при нападении диверсионной группы в Луганской обл. До последнего держался, чтобы не попасть в плен, снял с гранаты кольцо, чтобы взорвать себя с диверсантами. Вовремя его спасли; эвакуация, потом - кома, перетонит, более 50 операций в различных госпиталях, вырезано 80% кишечника (45 кг при росте 175 см!)", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/iryna.kaptur)

Также Каптур уточнила, что в 2017-м году украинские врачи отказались от лечения Циганко, в связи с чем его перевезли в Австрию.

"Австрия предоставила шанс и возможность спасти Юлиана за счет неравнодушных. Провели операции в австрийской клинике с частичного восстановления кишечника. Через год, благодаря собратьям, друзьям, сам собрал средства на следующие операции в Австрии, но что-то пошло не так уже 90 дней в реанимации. На сегодняшний день он нелегал с огромным долгом в клинике", - подчеркнула она.

Фото: боец Юлиан Циганко (facebook.com/iryna.kaptur)

История бойца в серьез затронула пользователей сети. Некоторые из них решили помочь ему материально, а некоторые решить проблему с визой.

"Нужно понять, кто занимается визой или ее продолжением. Это рутинная процедура. Но если есть долг, то нужна поддержка МВД", - сказала пользователь Галина Смагина.

"Каждый раз, подставляя плече помощи, мы доказываем, что мы люди. А не б*дло", - подчеркнула юзер Анна Чернявская.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/iryna.kaptur)

Напомним, в среду, 8 августа в зоне ООС погиб военнослужащий 24-ой отдельной механизированной бригады Дмитрий Украинский с позывным "Шубин".

Напоминаем также, что в сети рассказали историю военного санинструктора.

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