Допоможіть знайти: військовий пропав безвісти, повертаючись з зони ООС

Колаж РБК-Україна

Останній раз бійця бачили на залізничному вокзалі Дніпра

В дорозі із зони ООС у навчальний центр у Десні пропав 31-річний військовослужбовець Кузнецов Сергій. Про це йдеться на сторінці в Facebook волонтера під ніком "фазел манан".

"Пропав наш земляк із Горностаївки, боєць 56-ї бригади Кузнецов Сергій Сергійович, 25.12.1986 року народження", - сказано в повідомленні.

Відомо, що 31 липня він виїхав із зони бойових дій і прямував до учбового центру в Десні. Останній раз бійця бачили на залізничному вокзалі Дніпра 2 серпня.

Сергій був одягнений в цивільний одяг.

Фото: Боєць Сергій Кузнецов (facebook.com/фазелманан)

"На поточний момент ані до Десни, ані до своєї частини він не повернувся. Телефон не відповідає, вимкнений. Бійця розшукує мати. Я тільки що був у матері і спілкувався з нею. Вона дуже хвилюється за сина. Якщо комусь відома будь-яка інформація про його місцезнаходження, прошу відписатись в коментарях до цього допису", - пише волонтер.

Скріншот поста (facebook.com/фазелманан)

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