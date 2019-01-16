В Виннице бесследно пропал 20-летний нацгвардеец: все подробности (фото)

Розысками солдата занялась полиция
В Виннице бесследно исчез военнослужащий Национальной гвардии Украины Ярослав Софиин. По словам родителей 20-летнего контрактника, у него были конфликты с командованием, пишет местное издание "33 канал".
Отмечается, что солдата в последний раз видели еще 9 января. До сих пор о его судьбе ничего не известно.
Военный ранее принимал участия в боевых действиях на Донбассе.
По словам его мамы Светланы, Ярослав служит в НГУ с мая прошлого года и все это время ему там нравилось. Впрочем, с недавнего времени сын стал жаловаться на плохое отношение командиров к солдатам. Женщина подозревает, что конфликты с начальством могли привести к беде.
Она рассказала, что Ярослав хотел перейти в другой взвод из-за командира батальона и ротного.
Фото: Ярослав Софиин
"Я останавливала сына, так как все бывает, может, где провинился. И Ярослав говорил, что это ко всем так относятся плохо", - сказала мать пропавшего нацгвардейца.
В день своего исчезновения Софиин заявил, что больше на службу не пойдет. Потом он перестал отвечать на звонки, и с 11 января телефон уже был выключен.
Женщина рассказала, что пообщалась в Виннице с товарищами сына, с которыми он жил на съемной квартире. По их словам, Ярослв просто ушел и не вернулся.
"Были мы в части сына, где недавно сменился командир. Но толком никто ничего не говорит. Мол, будут разбираться и искать Ярослава", - добавила она.
Сейчас парня ищет и полиция.
В материале также говорится о том, что знакомые Ярослава рассказали, что он собирался "погулять" несколько дней.
Как сообщалось ранее, 10 января в Киеве из воинской части на Подоле вышел Виктор Шадрин Васильевич, однако дома до сих пор так и не появился.
Напомним, что летом по дороге из зоны ООС в учебный центр в Десне пропал 31-летний военнослужащий Кузнецов Сергей.
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