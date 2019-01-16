В Виннице бесследно пропал 20-летний нацгвардеец: все подробности (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Розысками солдата занялась полиция

В Виннице бесследно исчез военнослужащий Национальной гвардии Украины Ярослав Софиин. По словам родителей 20-летнего контрактника, у него были конфликты с командованием, пишет местное издание "33 канал".

Отмечается, что солдата в последний раз видели еще 9 января. До сих пор о его судьбе ничего не известно.

Военный ранее принимал участия в боевых действиях на Донбассе.

По словам его мамы Светланы, Ярослав служит в НГУ с мая прошлого года и все это время ему там нравилось. Впрочем, с недавнего времени сын стал жаловаться на плохое отношение командиров к солдатам. Женщина подозревает, что конфликты с начальством могли привести к беде.

Она рассказала, что Ярослав хотел перейти в другой взвод из-за командира батальона и ротного.

Фото: Ярослав Софиин

"Я останавливала сына, так как все бывает, может, где провинился. И Ярослав говорил, что это ко всем так относятся плохо", - сказала мать пропавшего нацгвардейца.

В день своего исчезновения Софиин заявил, что больше на службу не пойдет. Потом он перестал отвечать на звонки, и с 11 января телефон уже был выключен.

Женщина рассказала, что пообщалась в Виннице с товарищами сына, с которыми он жил на съемной квартире. По их словам, Ярослв просто ушел и не вернулся.

"Были мы в части сына, где недавно сменился командир. Но толком никто ничего не говорит. Мол, будут разбираться и искать Ярослава", - добавила она.

Сейчас парня ищет и полиция.

В материале также говорится о том, что знакомые Ярослава рассказали, что он собирался "погулять" несколько дней.

Как сообщалось ранее, 10 января в Киеве из воинской части на Подоле вышел Виктор Шадрин Васильевич, однако дома до сих пор так и не появился.

Напомним, что летом по дороге из зоны ООС в учебный центр в Десне пропал 31-летний военнослужащий Кузнецов Сергей.

Также мы писали, что недавно стала известна причина, по которой пропавший 30 лет назад в Афганистане украинец может не вернуться домой.