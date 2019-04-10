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Помогите найти: в Почаевской Лавре пропала женщина с двумя детьми (фото)

STYLERЖизнь    10.04.2019 - 15:53
Помогите найти: в Почаевской Лавре пропала женщина с двумя детьми (фото)
Розыск женщины с двумя детьми в Почаевской Лавре под Тернополем (коллаж: РБК-Украина)

Женщина с детьми поехала в Лавру еще 27 марта

В Тернопольской области разыскивают 36-летнюю Мельник Галину Николаевну, которая с двумя детьми уехала 27 марта в Почаевскую Лавру. Она намеревалась поселиться в монастыре из-за религиозных убеждений. Об этом сообщает Национальная полиция области.

К правоохранителям обратился муж пропавшей. По его словам, она забрала с собой годовалую дочь и трехлетнего сына. С того времени на звязь с родственниками она не выходила.

Всех, кто знает о местонахождении женщины с детьми просят звонить по номерам: (03546) 2-22-45; 067-350-93-00 или на линию 102.

Помогите найти: в Почаевской Лавре пропала женщина с двумя детьми (фото)

Розыск женщины с двумя детьми в Почаевской Лавре под Тернополем (фото: tp.npu.gov.ru)

Напомним, правоохранители Киева объявили в розыск мужчину, который подозревается в совершении серии тяжких преступлений.

Ранее мы писали о том, что полиция объявила в розыск двух опасных преступников, 8 марта около 23:00 на автодороге М-21 "Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский" оказали вооруженное сопротивление патрульной полиции.

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