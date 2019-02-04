Помогите опознать: в Киеве разыскивают родственников пожилой женщины

Иллюстративное фото: pixabay.com

Всех, кто опознал женщину, просят обращаться в полицию

В Деснянском районе Киева неравнодушные прохожие обнаружили бабушку, которая потеряла память и не знает, где ее дом. Об этом сообщил Павел Дыба на Facebook-странице ДТП KIEV.UA.

Женщину нашли на Лесном массиве по адресу улица Милютенко, 19. Она не помнит, как ее зовут и где живет.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Всех, кто узнал бабушку и может сообщить информацию о ее родственниках или месте проживания, просят позвонить на горячую линию полиции "102".

Напомним, ранее мы писали о том, что маленькая участница шоу Голос країни нуждается в дорогостоящем лечении.

Также мы сообщали, что 24-летняя украинка просит помочь побороть рак, она мечтает повести своего 5-тилетнего сына в первый класс.

К слову, отец экс-солистки ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь. Он подозревает, что бывший муж певицы причастен к ее исчезновению.

Видео: РБК-Украина