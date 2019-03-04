Помогите спасти: 16-летняя украинка нуждается в дорогостоящем лечении

Коллаж РБК-Украина

У ребенка гнойный менингит и киста верхнего левого челюстного синуса

Семья из Любешовского района Волынской области нуждается в финансовой поддержке. Неравнодушных украинцев просят помочь ребенку в социальной сети Facebook.

"У ребенка гнойный менингит, киста верхнего левого челюстного синуса! Каждый день на лечение и препараты необходимо 3000-4000грн! Семья просит неравнодушных людей поддержать их финансово в трудный период!" - указано в сообщении.

Карта ПриватБанк: 5168 7426 0079 8874, Байбула Татьяна Петровна (мама девочки). Также можно позвонить по номеру: 097 910 9892.

Фото: (facebook.com/БО''Крила для ангела'')

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