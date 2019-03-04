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Помогите спасти: 16-летняя украинка нуждается в дорогостоящем лечении

STYLERЖизнь    04.03.2019 - 10:28
Помогите спасти: 16-летняя украинка нуждается в дорогостоящем лечении
Коллаж РБК-Украина

У ребенка гнойный менингит и киста верхнего левого челюстного синуса

Семья из Любешовского района Волынской области нуждается в финансовой поддержке. Неравнодушных украинцев просят помочь ребенку в социальной сети Facebook.

"У ребенка гнойный менингит, киста верхнего левого челюстного синуса! Каждый день на лечение и препараты необходимо 3000-4000грн! Семья просит неравнодушных людей поддержать их финансово в трудный период!" - указано в сообщении.

Помогите спасти: 16-летняя украинка нуждается в дорогостоящем лечении

Карта ПриватБанк: 5168 7426 0079 8874, Байбула Татьяна Петровна (мама девочки). Также можно позвонить по номеру: 097 910 9892.

 

Фото: (facebook.com/БО''Крила для ангела'')

Напомним, что под Полтавой одноклассники заболели раком. О беде стало известно около месяца назад: одновременно у обоих детей обнаружили онкозаболевание. У Кости Макухи диагностировали остеосаркому, а у и Инны Москвич - саркому Юинга 2-й стадии. 

Ранее в школе Киева ребенок получил тяжелую травму головы. Мать пострадавшей написала заявление в полицию, она обвиняет школу в неоказании ребенку медицинской помощи.

Мы писали, что участница шоу Голос країни нуждается в дорогостоящем лечении. Кроме проблем со зрением, девочке нужен препарат для стимулирования роста. Три ампулы этих лекарств стоят более 700 долларов.

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