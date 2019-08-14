Попросил детей отвернуться: под Одессой мужчина жестко надругался над собакой

В Измаиле Одесской области неадекватный мужчина издевался над дворнягой. С помощью ножа он отрезал собаке ухо. Об этом сообщает Наталья Гашинская в социальной сети Facebook.

По словам женщины, происшествие произошло на улице Энгельса возле 5 дома. Мужчина шел по улице с небольшой белой собакой, и к нему подбежал бродячий пес и облаял его.

Фото из Facebook

После этого мужчина попросил девочек, сидевших на скамейке, отвернуться. Он достал нож и отрезал собаке ухо. Но этим живодер не ограничился, он также ударил пса ножом по голове и быстро скрылся с места инцидента.

Напомним, что на киевском рынке увидели замученное животное. На продуктовом рынке Феофании под столом лежал связанный баран. Данное фото вызвало шок у общественности. Многие украинцы высказались против такой жестокости, но есть и те, которые считают, что это нормальная история.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве мужчина ломом забил свою собаку после того, как она прожила у него 15 лет. Животное мужчина убил вместе со своими сообщниками, после чего они вывезли в лес и закопали.

Мы также писали о том, что под Днепром в Першотравенске подростки-живодеры живьем расчленили двух щенков. За данное преступление им грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.