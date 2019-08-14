Попросив дітей відвернутися: під Одесою чоловік жорстко поглумився над собакою

В Ізмаїлі Одеської області неадекватний чоловік знущався над дворнягою. За допомогою ножа він відрізав собаці вухо. Про це повідомляє Наталія Гашинська в соціальній мережі Facebook.

За словами жінки, подія сталася на вулиці Енгельса біля 5 дому. Чоловік йшов по вулиці з невеликою білою собакою, і до нього підбіг бродячий пес і облаяв його.

Фото з Facebook

Після цього чоловік попросив дівчат, що сиділи на лавці, відвернутися. Він дістав ніж і відрізав собаці вухо. Але цим шкуродер не обмежився, він також вдарив пса ножем по голові і швидко зник з місця інциденту.

Нагадаємо, що на київському ринку побачили замучену тварину. На продуктовому ринку Феофанії під столом лежав зв'язаний баран. Дане фото викликало шок у громадськості. Багато українців висловилися проти такої жорстокості, але є й ті, які вважають, що це нормальна історія.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві чоловік ломом забив свою собаку після того, як вона прожила у нього 15 років. Тварина чоловік убив разом зі своїми спільниками, після чого вони вивезли в ліс і закопали.

Ми також писали про те, що під Дніпром в Першотравенську підлітки-шкуродери живцем розчленували двох цуценят. За цей злочин їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.