"Попросил выйти и не харить": в Тернополе водитель маршрутки шокировал отношением к контроллерам

Шофер пожаловался на неисправную работу компостера

В сети рассказали о деятельности контроллеров в маршрутках Тернополя. Контроллеры зашли в салон маршрутного такси для проверки талонов. Водитель пожаловался контроллерам на неисправную работу валидатора и попросил выйти. Об этом написала очевидец инцидента Татьяна на странице "Тернопольские сплетни" в соцсети Facebook.

"Секунду назад в 15 маршрутку зашли контроллеры. Вот эти господин и госпожа. Билетов ни у кого не было. Шофер сказал, что это не его работа, валидатор глючит, и попросил выйти и не харить его, его поддержала маршрутка, и все..." – рассказала Татьяна.

Фото: Контроллеры (facebook.com/groups/plitky.te)

Скриншот поста (facebook.com/groups/plitky.te)

"Не меньше и пассажиров хамов! Уважение должно быть взаимным, а не по принципу клиент прав! Валидатор действительно не работал! Вся маршрутка не заступалась - лишь единицы! Скоро начнутся поломки всех валидаторов: мы умеем покупать дешевые вещи по цене дорогих... Водитель этой маршрутки не грубил! Хотя работа с людьми всегда считалась трудной! Все обсуждалось спокойно. Контроллеры также были толерантны. От дружбы до центра почти никто из пассажиров не заикнулся о билете. Сколько ездила в маршрутках, по моему опыту больше люди цепляются к водителям и делают сварливую ситуацию, водители ведутся на "провокацию", оставаясь виновными. Люди, водитель везет Вас и отвечает за Вашу жизнь! Старайтесь меньше ссориться с ним, и объясняйте свою позицию без грубых обвинений! Понимаю, все мы не святые, но, помните, водитель Вас везет! Посчитайте мелкие работы его во время езды.... Давайте будем вежливее, жизнь и так тяжела! Я ехала в то время и той маршрутке возле передних дверей... " – написала в комментариях Уляна Пюрко.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/plitky.te)

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