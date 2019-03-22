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Я пошел к людям: Ляшко подрался с Гройсманом в Раде (видео)

STYLERЖизнь    22.03.2019 - 13:02
Я пошел к людям: Ляшко подрался с Гройсманом в Раде (видео)
Коллаж РБК-Украина

Олег Ляшко заблокировал работу Рады и набросился на Гройсмана

Олег Ляшко, председатель Радикальной партии Украины устроил потасовку в Верховной Раде и попытался подраться с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Видео инцидента разместили в интернете.

Причиной конфликта между Олегом Ляшко и Владимиром Гройсманом стали задолженности по зарплатам. Олег Ляшко вместе с членами своей фракции обратился к правительству и спросил, почему в Одесском медицинском университете и в "Укравтодоре" с декабря служащие не получают зарплату.

"Я пошел к людям, и они мне сказали, что с декабря не получают зарплату. Вот к чему человека довели – месяцами не получать зарплату. Я требую от вас прекратить выплаты руководству Министерства здравоохранения, "Укравтодора", пока не выплатят людям зарплаты. Себе же зарплаты платят – вовремя получают. Почему работяга должен месяцами не получать зарплату?" – спросил Олег Ляшко.

Премьер-министр Владимир Гройсман ответил председателю Радикальной партии, что Кабинет министров уже инициировал служебную проверку в ситуации с невыплатой зарплат и эта проблема связана с тем, что счета заблокированы судом.

На счет задолженности в "Укравтодоре" Гройсман посоветовал Олегу Ляшко подробнее разбираться в вопросе, прежде чем его задавать.

"Второе – Вы сказали о задолженности в "Укравтодоре". Я бы посоветовал вам более подробно разбираться, когда Вы поднимаете какие-то вопросы. Ремонты остановились, рабочие стоят и не получают заработную плату. Хочу вам сказать, что у нас как у государства нет каких- либо задолженностей по капитальному ремонту дорог. Надо выяснить причины, почему их работодатели им не выплатили зарплаты", - отметил премьер-министр.

После этого Олег Ляшко вместе с членами своей фракции пошли к парламентской трибуне и устроили там потасовку. Некоторые депутаты попытались помешать стычке, но небольшая драка все равно произошла.

Ляшко и Гройсман в Раде (YouTube/Ольга Шелест)

Чем закончился диалог между Олег Ляшко и Владимиром Гройсманом неизвестно, так как микрофон политики выключили. После этого в заседании был объявлен перерыв.

Однако даже после окончания перерыва Олег Ляшко и Владимир Гройсман находились в парламентской ложе и что-то бурно обсуждали.

Конфликт Ляшко и Гройсмана в Верховной Раде (YouTube/NEWSONE)

Напомним, ранее мы писали о том, что Ляшко попытался сорвать заседание Кабинета министров.

А также рассказывали о том, что нардеп попал в громкий семейный скандал.

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