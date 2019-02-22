Поставлял мальчиков: в Николаеве поймали опасного педофила (видео)

Мужчина ранее отбывал срок за растление и изнасилование подростков

В Николаеве задержали опасного 30-летнего педофила, который развращал мальчиков-подростков и поставлял их заказчикам, за что получал солидное денежное вознаграждение. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Известно, что задержанный имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Ранее он был приговорен к 11 годам за растление несовершеннолетних, изнасилование и сводничество для разврата подростков. Однако уже через шесть лет его освободили досрочно. На свободе он занялся организацией детской проституции.

Педофил организовал детскую проституцию в Николаеве (фото: mk.npu.gov.ru)

Педофил находил подростков, готовых заняться проституцией, среди своего окружения. Средний возраст парней составлял 16 лет. За сексуальные утехи клиенты платили 2000 гривен, при этом "подопечным" доставалось лишь 500 гривен, остальные сутенер забирал себе.

Сутенеру грозит от двух до семи лет по ч. 3 ст. 302 УК Украины "Создание или содержание мест разврата и сводничество".

Педофил организовал детскую проституцию в Николаеве (видео: mk.npu.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что рецидивист в Винницкой области пугал детей своими "прелестями" и убивал собак - ему вынесли суровый приговор.

А также сообщали о том, что отчим развращал детей в Кривом Роге. Он заставлял малышню удовлетворить его оральным способом.

Кстати, в Харькове появился новый маньяк, который нападает на своих жертв и насилует их прямо лифте.