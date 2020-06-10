Потеряли разум в погоне за лайками: малолетки устроили танцы на кладбище под Ровно

Малолетние хулиганы под Ровно танцевали на кладбище (коллаж РБК-Украина)

Парням, которые танцевали на сельском кладбище, "светит" как минимум штраф

В селе Бронники Ровенской области несколько парней устроили танцы на кладбище. Видео появилось в Instagram-аккаунте Rivne_1283.

"Вот так молодежь развлекается на кладбище. Даже не знаю… Как рассказала пресс-секретарь областной полиции Мария Юстицкая, в полиции данный факт зарегистрирован. Лица установлены. Протоколы составлены", - говорится в подписи к видео.

Малолетки устроили пляски на кладбище ради лайков

Пользователи сети возмущены такой хулиганской выходкой малолеток.

Для них вже розпалюється котел.

Одноклітинні не розуміють, що таке мораль...

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Хлопці шукають екстриму, от і закріпити б їх за бронницьким кладовищем - хай років 5 подоглядають, пообкошують, раз у них така зацікавленість

На що дивляться батьки. Кого вони виховали?

Який жах... В погоні за лайками геть втратили здоровий глузд...

Чекаємо відео з розкаянням і вибаченнями

Надіюсь, що в цьому селі є нормальні хлопці, які перестрінуть таких покидьків і дуже добре їм пояснять, як треба вести себе на кладовищі!

Но некоторые юзеры отмечают: есть и хуже.

"Да, это немного дико, но физического вреда они никому не нанесли. Есть видео, где топят котят и убивают людей, - это трэш. А малые вырастут и поймут, что сделали глупость", - прокомментировал Denya Kylakevych.

Нашлись и те, кто считает "наезды" на подростков необоснованными.

"Ну потанцевали ребята. Но они нечего не уничтожали, здесь никакого вандализма нет. Я уверен, что это по глупости. Зачем их оскорблять, они же дети!" - написал пользователь Руслан.

Как мы ранее писали, в метро Киева подростки лезли между вагонами и прыгали по крышам.

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Автор: Людмила Жукова