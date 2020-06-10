ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Потеряли разум в погоне за лайками: малолетки устроили танцы на кладбище под Ровно

STYLERЖизнь    10.06.2020 - 13:29
Потеряли разум в погоне за лайками: малолетки устроили танцы на кладбище под Ровно
Малолетние хулиганы под Ровно танцевали на кладбище (коллаж РБК-Украина)

Парням, которые танцевали на сельском кладбище, "светит" как минимум штраф

В селе Бронники Ровенской области несколько парней устроили танцы на кладбище. Видео появилось в Instagram-аккаунте Rivne_1283.

"Вот так молодежь развлекается на кладбище. Даже не знаю… Как рассказала пресс-секретарь областной полиции Мария Юстицкая, в полиции данный факт зарегистрирован. Лица установлены. Протоколы составлены", - говорится в подписи к видео.

Малолетки устроили пляски на кладбище ради лайков

Пользователи сети возмущены такой хулиганской выходкой малолеток.

  • Для них вже розпалюється котел.

  • Одноклітинні не розуміють, що таке мораль...

  • Найкраща реклама презервативів

  • Хлопці шукають екстриму, от і закріпити б їх за бронницьким кладовищем - хай років 5 подоглядають, пообкошують, раз у них така зацікавленість

  • На що дивляться батьки. Кого вони виховали?

  • Який жах... В погоні за лайками геть втратили здоровий глузд...

  • Чекаємо відео з розкаянням і вибаченнями

  • Надіюсь, що в цьому селі є нормальні хлопці, які перестрінуть таких покидьків і дуже добре їм пояснять, як треба вести себе на кладовищі!

Но некоторые юзеры отмечают: есть и хуже.

"Да, это немного дико, но физического вреда они никому не нанесли. Есть видео, где топят котят и убивают людей, - это трэш. А малые вырастут и поймут, что сделали глупость", - прокомментировал Denya Kylakevych.

Нашлись и те, кто считает "наезды" на подростков необоснованными.

"Ну потанцевали ребята. Но они нечего не уничтожали, здесь никакого вандализма нет. Я уверен, что это по глупости. Зачем их оскорблять, они же дети!" - написал пользователь Руслан.

Как мы ранее писали, в метро Киева подростки лезли между вагонами и прыгали по крышам.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины подростки
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь