Потребительская корзина: сколько тратят на еду в Украине и других странах

Зарплата в Украине не позволяет приобретать продукты из потребительских корзин европейских стран или США. Большая разница в уровне доходов также сказалась на том, сколько украинцам приходится тратить на продукты первой необходимости. Сколько зарабатывают в других странах и как отличаются потребительские корзины – читайте ниже.

На покупательскую способность в той или иной стране влияет уровень дохода и соотношение стоимости товара с зарплатой. Так, украинцы более 42,1% заработной платы тратят на продукты питания, при этом в Германии на еду в среднем уходит не больше 10% зарплаты.

Прожиточный минимум: в Украине для трудоспособных лиц прожиточный минимум составляет 2 тыс. 102 грн или 77,42 евро, в Германии – 646 евро, Великобритании – 1 тыс. 223 евро, Франции – 1 тыс. 80 евро. Об этом пишет "Слово і Діло".

Минимальная зарплата: в Украине - 174,82 евро (4 тыс. 723 грн), в Германии – 1 тыс. 557 евро, Великобритании – 1 тыс. 525 евро, Франции – 1 тыс. 521 евро, США – 1тыс. 98 евро или 1 тыс. 218 долларов. У ближайшего соседа Украины Польши минимальная зарплата сейчас на уровне 523 евро. В Словакии – 520 евро, в Албании – 210 евро.

Зарплата в Украине и в мире, что можно купить (фото: Слово і Діло)

Как выглядит потребительская корзина в Украине и мире

Из чего состоит потребительская корзина? В Украине в нее входят хлеб пшеничный (51,1 кг в год), хлеб ржаной (28 кг), мука (7,9 кг), макаронные изделия (4 кг), более 15 кг различных круп, картофель (93,7 кг), капуста (21,9 кг), помидоры (21,9 кг) и другие овощи, в том числе соленые, консервированные и сезонные (свыше 50 кг), фрукты (свыше 60 кг), соки (55 л), сахар (23 кг), мед (1,1 кг), кондитерские изделия (6,1 кг), подсолнечное масло (5,1 л), яйца (365 штук), молочные продукты (более 200 кг), мясо и мясные продукты (более 60 кг, включая 1,5 кг сала и столько же балыка), рыбы не более 20 кг, всего лишь одна 100-граммовая пачка чая, какао (365 г), соль (3,3 кг) и упаковка лаврового листа.

Также к жизненно необходимым вещам в украинскую потребительскую корзину включили вату, бинт, валидол (10 таблеток), успокаивающие в ассортименте, парацетамол (10 таблеток), столько же анальгина, дотаверина и активированного угля. В аптечке на год еще есть запас йода, зеленки, пластыря, а также термометр и жгут.

Во Франции состав корзины – это показатель нормального уровня жизни, который ежегодно меняется. В него входит более 500 наименований товаров и услуг. Среди прочего в корзину француза входят вино, посещение ресторана и парикмахерской, а также покупка корма для кошек и собак, расходы на такси и аренду машины. Кроме того, есть обязательные расходы на покупку лаков для волос, гелей для душа и многочисленных косметических средств, а также аж 14 наименований цветов.

Потребительская корзина немца наполняется в соответствии со вкусами и предпочтениями жителей Германии. При этом учитываются интересы разных социальных групп: больших семей с детьми, матерей-одиночек, пенсионеров, детей. Немец может позволить себе заказать пиццу на дом, воспользоваться фитнес-центром или солярием, приобрести готовые полуфабрикаты и домашнюю выпечку.

Англичане в своей корзине указали более 700 позиций товаров и услуг. В частности, они добавили в минимальную потребительскую корзину расходы на покупку билетов в театр, посещение футбольных матчей, абонементы в бассейн и инструменты для ремонта дома. Отдельной строкой идет даже посещение ресторанов и пабов.

К тому же, в наборе потребительских корзин всех европейских стран обязательно указаны презервативы.

В США нормы потребления рассчитываются по уровню среднемесячной зарплаты для каждого жителя. Человек с доходом в 800-900 долларов сразу получает социальную помощь от государства. Набор товаров и услуг рассчитывается для каждого штата отдельно. Если прожиточный минимум не дотягивает до определенной точки, государство выделяет дотацию, но бензин и алкоголь с сигаретами туда уже не входят.

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