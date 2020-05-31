Споживчий кошик: скільки витрачають на їжу в Україні та інших країнах

Зарплата в Україні не дозволяє купувати продукти зі споживчих кошиків європейських країн чи США. Велика різниця у рівні доходів також позначилася на тому, скільки українцям доводиться витрачати на продукти першої необхідності. Скільки заробляють в інших країнах і як відрізняються споживчі кошики – читайте нижче.

На купівельну спроможність в тій чи іншій країні впливає рівень доходу і співвідношення вартості товару з зарплатою. Так, українці понад 42,1% заробітної плати витрачають на харчові продукти, при цьому в Німеччині на їжу в середньому йде не більше 10% зарплати.

Прожитковий мінімум: в Україні для працездатних осіб прожитковий мінімум становить 2 тис. 102 грн або 77,42 євро, в Німеччині – 646 євро, Великобританії – 1 223 тис. євро, Франції – 1 тис. 80 євро. Про це пише "Слово і Діло".

Мінімальна зарплата в Україні - 174,82 євро (4 723 тис. грн), у Німеччині – 1 557 тис. євро, Великобританії – 1 525 тис. євро, Франції – 1 521 тис. євро, США – 1 тис. 98 євро або 1 тис. 218 доларів. У найближчого сусіда України – Польщі мінімальна зарплата зараз на рівні 523 євро. У Словаччині – 520 євро, в Албанії – 210 євро.

Зарплата в Україні та у світі, що можна купити (фото: Слово і Діло)

Як виглядає споживчий кошик в Україні та світі

З чого складається споживчий кошик? В Україні в нього входять хліб пшеничний (51,1 кг у рік), хліб житній (28 кг), борошно (7,9 кг), макаронні вироби (4 кг), понад 15 кг різних круп, картопля (93,7 кг), капуста (21,9 кг), помідори (21,9 кг) і інші овочі, в тому числі солоні, консервовані та сезонні (понад 50 кг), фрукти (понад 60 кг), соки (55 л), цукор (23 кг), мед (1,1 кг), кондитерські вироби (6,1 кг), соняшникова олія (5,1 л), яйця (365 штук), молочні продукти (понад 200 кг), м'ясо та м'ясні продукти (більш як 60 кг, включаючи 1,5 кг сала і стільки ж балика), риби не більше 20 кг, всього лише одна 100-грамова пачка чаю, какао (365 м), сіль (3,3 кг) і упаковка лаврового листа

Також до життєво необхідних речей в українську споживчу корзину включили вату, бинт, валідол (10 таблеток), заспокійливі в асортименті, парацетамол (10 таблеток), стільки ж анальгіну, дотаверина та активованого вугілля. В аптечці на рік ще є запас йоду, зеленки, пластиру, а також термометр і палять.

У Франції склад кошика – це показник нормального рівня життя, який щороку змінюється. У нього входить понад 500 найменувань товарів і послуг. Серед іншого в кошик француза входять вино, відвідування ресторану та перукарні, а також купівля кормів для кішок і собак, витрати на таксі та оренду машини. Крім того, є обов'язкові витрати на покупку лаків для волосся, гелів для душу і численних косметичних засобів, а також аж 14 найменувань квітів.

Споживчий кошик німця наповнюється відповідно до смаків та уподобань жителів Німеччини. При цьому враховуються інтереси різних соціальних груп: великих сімей з дітьми, одиноких матерів, пенсіонерів, дітей. Німець може дозволити собі замовити піцу додому, скористатися фітнес-центром або солярієм, придбати готові напівфабрикати та домашню випічку.

Англійці в кошику вказали понад 700 позицій товарів і послуг. Зокрема, вони додали у мінімальний споживчий кошик витрати на купівлю квитків в театр, відвідування футбольних матчів, абонементи в басейн і інструменти для ремонту будинку. Окремим рядком йде навіть відвідування ресторанів і пабів.

До того ж, в наборі споживчих кошиків всіх європейських країн обов'язково вказані презервативи.

У США норми споживання розраховуються за рівнем середньомісячної зарплати для кожного жителя. Людина з доходом 800-900 доларів відразу отримує соціальну допомогу від держави. Набір товарів і послуг розраховується для кожного штату окремо. Якщо прожитковий мінімум не дотягує до певної точки, держава виділяє дотацію, але бензин і алкоголь з цигарками туди вже не входять.

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