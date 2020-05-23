Повышение цен на общественный транспорт: в Мининфраструктуры приняли важное решение

Цены на проезд в общественном транспорте в Украине после возобновления работы метро, наземных перевозок и авиарейсов в период карантина повышать не будут.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью DW.

Чиновник подчеркнул, что цены на билеты на поезда и электрички точно не вырастут.

"Городской транспорт, разумеется, - цены на билеты не будут повышаться", - заверил он.

Цены на маршрутки и авиаперевозки

Криклий рассказал, что частные городские и областные автоперевозчики уже "заявили определенную цену, поэтому они не будут увеличивать".

Что касается авиаперевозок, то глава Мининфраструктуры выразил сомнение, что компании могут пойти на повышение стоимости билетов. Это в условиях пандемии коронавируса и кризиса было бы "нелепо и неправильно".

"Если мы хотим быстрее восстановить работу транспорта, то наоборот, цены должны быть доступными, чтобы этот психологический барьер и поэтапный выход из карантина можно преодолеть быстрее", - добавил чиновник.

Новые правила безопасности в метро и поездах

Криклий заявил, что Мининфраструктуры сейчас работает над механизмом страхования поездок по железной дороге в условиях эпидемии. Одним из возможных вариантов он называет уменьшение количества пассажиров в вагонах ночных поездов вдвое. При этом для семей такое ограничение может быть ненужным.

Его ведомство намерено проработать этот вопрос с Минздравом в течение недели.

Что касается обязательных требований для общественного транспорта, то это постоянная дезинфекция, масочный режим и измерение температуры.

При этом Криклий признал, что ограничить количество людей в вагонах метро будет крайне сложно

Видео: Владислав Криклий рассказал, что будет с ценами на проезд в общественном транспорте в Украине

Ранее мы писали, что в Украине в рамках нового этапа ослабления карантина с 22 мая возобновляет работу общественный транспорт - городские, пригородные и внутриобластные сообщения снова начинают работу в регионах, где эпидемиологическая ситуация демонстрирует улучшение. В то же время метро и межобластные перевозки пока еще не запускают.

В Минздраве Украины уже утвердили особые рекомендации и правила для пассажирских автоперевозок в условиях пандемии.