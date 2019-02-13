Хотите оригинально поздравить своих близких с Днем святого Валентина? Мы подобрали лучшие варианты романтичных и шуточных посланий для любимых
Праздник, пришедший к нам из Европы, больше популярен среди молодежи, поэтому многие ищут прикольные поздравления с Днем святого Валентина. Они демонстрируют чувство юмора, степень близости отношений, поднимают настроение любимым и друзьям.
Фото: Прикольные поздравления на 14 февраля
Можно по-всякому относится к этому празднику, но ни одна девушка не устоит перед таким шуточным посланием:
День святого Валентина
В сердце мне вогнал стрелу.
Ты - прекрасная Мальвина,
И тебя я так люблю!
Я сегодня - Буратино,
Завтра - буду я Пьеро!
Ты всегда моя картина!
Я всегда твоё перо!
Тот, кто не боится давать обещания и уверен в своих силах, может отослать возлюбленной/возлюбленному такие строки:
В день Любви тебе желаю -
Много нежности, любви!
И желанья исполняю,
И поверь - не только три!
Или такие:
Любви я нам с тобой желаю
Огромной чистой как слеза,
И чтобы в жизни улыбались
Твои счастливые глаза
Если же отношения только зарождаются, свои чувства можно раскрыть такими строчками:
Забронировал местечко
Для тебя в своем сердечке.
Поцелуем заплати -
Улыбнись и заходи!
А какой женщине, даже не первый год живущей в браке, будет неприятно получить очередное признание в любви:
Амур промазал, что ли? Не пойму...
Влюбился дважды я в свою жену.
Фото: Праздничная "валентинка" для любимых
Не всегда для выражения своих чувств можно пользоваться шутливыми выражениями, в большинстве случаев мы отдаем предпочтение красивым словам, поэтому востребованы и лирические поздравления с Днем св. Валентина:
В день святого Валентина
Пусть любовь волной нахлынет,
В море страсти окунет,
На гребне счастья унесет
Подальше от беды, разлуки,
Печали, ссоры, зла и скуки.
Туда, где будет все в порядке,
Где будет жизнь казаться сладкой.
***
С днём Влюбленных поздравляю,
Счастья, радости желаю.
По секрету я скажу:
Я тобою дорожу!
Пусть горячая любовь
Разгоняет твою кровь.
Много нежности и ласки,
Пускай будет всё как в сказке!
Многие поздравления с Днем всех влюбленных являются адресными. Начнем с теплых слов для любимой:
Становится на сердце жарко,
Когда тебя встречаю я -
Как будто солнце светит ярко
Сквозь непогоду февраля!
С днем всех влюбленных поздравляю
Тебя, любимая моя,
И каждый миг я повторяю,
Как сильно я люблю тебя!
А девушка, в свою очередь, может посвятить любимому парню такие строки:
Я живу как в раю, я не ем и не сплю.
Мне дышать через раз даже можно.
Ты - дыханье моё, ты - еда и питьё,
Без тебя мне прожить очень сложно.
Я от счастья пою! Я тебя так люблю,
Что пустыни цветут на планете!
Без тебя у меня что ни день - западня.
Я так рада, что ты есть на свете!
Если же в такой день судьбе угодно разделить вас расстоянием, перешлите второй половинке такие слова:
Я сейчас от тебя далеко,
Но так хочется быть рядом...
Ведь мне с тобою так легко,
Люблю тебя - и большего не надо!
И в день влюбленных я тебе желаю,
Не скучать, а чаще улыбаться!
Ведь я приеду скоро, обещаю,
И никогда не будем расставаться!
Фото: Поздравления с Днем влюбленных
Даже в офисе ваши коллеги оценят, если вы подготовите поздравления с 14 февраля в виде настенной "валентинки" для всех, она поднимет настроение, создаст праздничную атмосферу и намекнет шефу, что неплохо бы пораньше уйти всем домой:
Пусть кружатся, танцуют снежинки,
Наметает сугробы зима,
Всех согреют теплом "валентинки".
С Днём влюблённых, родная страна!
Пусть святой Валентин-покровитель
Защитит ваши чувства от зла,
Не разрушит любовь искуситель,
Благосклонною будет судьба.
Всем желаю загадочных взглядов,
Исполнения сказочных снов,
Романтичных прогулок, нарядов
И красивых возвышенных слов!
Не забывайте дарить окружающим теплые слова, они обязательно согреют и вас самих!
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