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Пожар в Кемерово: Путин впервые дал комментарии по поводу трагедии

STYLERLIFE        27.03.2018 - 08:50
Фото: Пожар в Кемерово (twitter.com/UkrZaKordonom)
Фото: Пожар в Кемерово (twitter.com/UkrZaKordonom)

В результате пожара погибли 64 человека

Президент России Владимир Путин приехал на место пожараТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где погибли 64 человека, и дал первый комментарий по поводу случившегося. Также он возложил цветы к мемориалу.

Глава РФ назвал срели причин трагедии халатность и разгильдяйство, сообщает РИА Новости.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Путин.

В ходе совещания в Кемерово он принес свои соболезнования родственникам погибших.Также была проведена минута молчания.

Отметим, что 27 марта возле ТЦ в Кемерово собрались на митинг люди. Они требуют отставки Путина.  Они считают, что власть замалчивает реальное количестов жертв в пожаре и врет людям.

Напомним, что пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обвалилась. Российские правоохранители в связи с пожаром задержали генерального директора комплекса "Зимняя вишня" Надежду Судденок. Следствие возбудило уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

 

 

 

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Теги: пожар
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