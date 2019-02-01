"Позитива ждать не приходится": прогноз погоды на март

Леонид Горбань дал прогноз погоды на первый месяц весны

Недавно народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз о том, что февраль в Украине будет морозным. Холодов стоит ждать, в частности, в середине месяца.

По словам Горбаня, после морозов наступит оттепель. Во второй половине последнего месяца зимы в Украине будет небольшая плюсовая температура.

"Начиная примерно с 24 февраля, в Украине начнется довольно короткая оттепель. В это время температура будет достигать +2-4 градуса. Но вот уже в последние дни февраля настанут морозы. Такая холодная февральская погода позже перейдет и в первые числа марта", - говорит он.

Поздняя весна 2019

Он добавляет: морозы продолжатся в марте, а весна в этом году будет поздней.

"Примерно с 3 по 7 марта температура будет достигать минус 13-14 градусов по северным областям. По Киеву будет минус 10-12. По югу Украины идут отдельные расчеты, и там будет теплее", - говорит он.

Фото: Погода в марте (wikimedia.org./Haidamac)

Потепление и плюсовая температура, по его словам, будет в Украине уже с 18 марта, но не раньше.

"С 20 по 23 марта – ночные морозы, примерно минус 3-4 градуса. Потому как значительного тепла до конца марта не просчитывается. Позитива ждать не приходится! В марте осадки будут 5, 8 и 9 числа. Это в основном снег. После 15 марта будет в основном снег с дождем, а после 20-го марта будут идти только дожди", - добавляет Горбань.

Напомним, ранее народный синоптик дал подробный прогноз на весну 2019 года.

Также синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание.