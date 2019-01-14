"Позор!": в сети возмущены разгоном колядников в Харькове (видео)

Коллаж РБК-Украина

Пользователи сети возмущаются, что "бомжам" с гармошкой можно в метро, а колядникам - нет

В харьковском метро сотрудники полиции разогнали группу колядников, которые устроили импровизированный вертеп и пели колядки в подземке. За артистов пассажиры заступались, но "копы" были неумолимы. Об этом сообщила украинская писательница Лариса Ницой в Facebook.

Видео: facebook.com/larysa.nitsoi/

Писательница написала на своей странице, что мечтает сделать Украину туристической меккой благодаря возвращению наших традиций. Но подобные инциденты разрушают такие мечты.

"Как же достали эти московиты", - написала она в своей публикации.

Писательница утверждает, что "украинские московиты слепые и глухие к украинскому, и примером является этот вертеп".

Скриншот страницы: facebook.com/larysa.nitsoi/

Пользователи сети возмущены подобным отношением правоохранительных органов к украинских культурных традиций. Они оставили множество комментариев под публикацией.

"Потому что на страже Русского мира стоят!", - отметил Валентин Тарасов.

"Ужас. Бомжам с гармошкой можно в метро, а колядникам - нельзя. Потому что Украина", - поразилась Таня Трикоз.

"Не будем равнодушными - будет Украина превыше всего! Христос родился!", - написала Лариса Сапункова.

"Во всем мире люди колядуют в общественных местах, торговых центрах, вокзалах - только у нас "отброс великорусский" не позволяет детям колядовать на родном языке. Почему эти "ментяры" не обращаются к детям на государственном языке, а зарплату от кого они получают", - возмутился Олег Миколив.

"Если бы ватники пели какие-нибудь комуняцькие песни, то их бы не разогнали. Позор!" - написал Victor Pilecki.

Скриншот комментариев: facebook.com/larysa.nitsoi/

Напомним, недавно Лариса Ницой предложила вернуть России ее историческое название - Московия.

Также ранее мы писали, что писательница жестко раскритиковала интервью новоявленного политика - Анастасии Приходько, которое она дала Янине Соколовой.

Кстати, недавно украинский писатель, журналист и блогер Павел Бондаренко заявил, что в будущем Порошенко должен быть канонизирован.