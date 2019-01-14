"Ганьба!": у мережі обурені розгоном колядників у Харкові (відео)

Колаж РБК-Україна

Користувачі мережі обурюються, що "бомжам" з гармошкою можна в метро, а колядникам - ні

У харківському метро співробітники поліції розігнали групу колядників, які влаштували імпровізований вертеп і співали колядки в підземці. За артистів вступалися пасажири, але "копи" були невблаганними. Про це повідомила українська письменниця Лариса Ніцой у Facebook.

Відео: facebook.com/larysa.nitsoi/

Письменниця написала на своїй сторінці, що мріє зробити Україну туристичною меккою завдяки поверненню наших традицій. Але подібні інциденти руйнують такі мрії.

"Як же дістали ці московити", - написала вона у своїй публікації.

Письменниця стверджує, що "українські московити сліпі і глухі до українського, і прикладом є цей вертеп".

Скріншот сторінки: facebook.com/larysa.nitsoi/

Користувачі також мережі обурені подібним ставленням правоохоронних органів до українських культурних традицій. Вони залишили безліч коментарів під публікацією.

"Бо на сторожі Руського миру стоять!", - зазначив Валентин Тарасов.

"Жах. Бомжам з гармошкою можна в метро, а колядникам - зась. Бо Україна", - вразилася Таня Трикоз.

"Не будемо байдужими - буде над усе Україна! Христос народився!", - написала Лариса Сапункова.

"У всьому світі люди колядують у громадських місцях, торгових центрах, вокзалах - тільки у нас "сміття великоруське" не дозволяє дітям колядувати рідною мовою. Чому ці "мєнтяри" не звертаються до дітей державною мовою, а зарплату від кого вони отримують", - обурився Олег Миколів.

"Якби ватніки співали якихось комуняцьких пісень, то їх би не розігнали. Ганьба!" - написав Victor Pilecki.

Скріншот коментарів: facebook.com/larysa.nitsoi/

Нагадаємо, нещодавно Лариса Ніцой запропонувала повернути Росії її історичну назву - Московію.

Також раніше ми писали, що письменниця жорстко розкритикувала інтерв'ю новоявленого політика - Анастасію Приходько, яке вона дала Яніні Соколовій.

До речі, нещодавно український письменник, журналіст і блогер Павло Бондаренко заявив, що в майбутньому Порошенко має бути канонізований.