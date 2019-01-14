"Ганьба!": у мережі обурені розгоном колядників у Харкові (відео)

Користувачі мережі обурюються, що "бомжам" з гармошкою можна в метро, а колядникам - ні
У харківському метро співробітники поліції розігнали групу колядників, які влаштували імпровізований вертеп і співали колядки в підземці. За артистів вступалися пасажири, але "копи" були невблаганними. Про це повідомила українська письменниця Лариса Ніцой у Facebook.
Відео: facebook.com/larysa.nitsoi/
Письменниця написала на своїй сторінці, що мріє зробити Україну туристичною меккою завдяки поверненню наших традицій. Але подібні інциденти руйнують такі мрії.
"Як же дістали ці московити", - написала вона у своїй публікації.
Письменниця стверджує, що "українські московити сліпі і глухі до українського, і прикладом є цей вертеп".
Скріншот сторінки: facebook.com/larysa.nitsoi/
Користувачі також мережі обурені подібним ставленням правоохоронних органів до українських культурних традицій. Вони залишили безліч коментарів під публікацією.
"Бо на сторожі Руського миру стоять!", - зазначив Валентин Тарасов.
"Жах. Бомжам з гармошкою можна в метро, а колядникам - зась. Бо Україна", - вразилася Таня Трикоз.
"Не будемо байдужими - буде над усе Україна! Христос народився!", - написала Лариса Сапункова.
"У всьому світі люди колядують у громадських місцях, торгових центрах, вокзалах - тільки у нас "сміття великоруське" не дозволяє дітям колядувати рідною мовою. Чому ці "мєнтяри" не звертаються до дітей державною мовою, а зарплату від кого вони отримують", - обурився Олег Миколів.
"Якби ватніки співали якихось комуняцьких пісень, то їх би не розігнали. Ганьба!" - написав Victor Pilecki.
Скріншот коментарів: facebook.com/larysa.nitsoi/
Нагадаємо, нещодавно Лариса Ніцой запропонувала повернути Росії її історичну назву - Московію.
Також раніше ми писали, що письменниця жорстко розкритикувала інтерв'ю новоявленого політика - Анастасію Приходько, яке вона дала Яніні Соколовій.
До речі, нещодавно український письменник, журналіст і блогер Павло Бондаренко заявив, що в майбутньому Порошенко має бути канонізований.