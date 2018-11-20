"М'яка путінізація": Ніцой прокоментувала скандальне інтерв'ю Приходько

Відео: (youtube.com/5 канал)

Відома українська письменниця Лариса Ніцой прокоментувала скандальне інтерв'ю екс-співачки і новоспеченого політика Анастасії Приходько журналістці "5 каналу" Яніні Соколовій, яке закінчилося тим, що артистка під час прямого ефіру пішла. Багато хто не звернув увагу на потік "путінсько-кремлівсько-пропагандистського непотребу, який навішала журналістка", зазначила Лариса у своєму Facebook.

"Нарешті дійшли руки подивитися інтерв'ю Анастасії Приходько журналістці "5 каналу" Яніні Соколовій. Я в шоці. За обговоренням Приходько багато й хто не помітив, що журналістка навішала всім путінської пропаганди.. Якщо не помітили ворожих тез сьогодні, то що буде через кілька років? Озвучені тисячу разів - вони стануть нормою?", - задала питання письменниця своїм підписникам.

Анастасія Приходько і Яніна Соколова / скріншот: facebook.com/Лариса-Ніцой

Нагадаємо, що під час передачі Приходько вирішила сама взяти інтерв'ю" у журналістки, і ставила тій свої питання.

Яніна Сокола, відповідаючи на питання Приходько, дала зрозуміти, що вважає українську мову несуттєвим питанням, в Україні внутрішній конфлікт, а не війна РФ проти України і тимчасова окупація частини нашої території.

"Ми, українці, стверджуємо, у нас на Сході війна - війна Росії проти України", - наголосила Ніцой та зазначила, що журналістка під час інтерв'ю говорила про те, що в Україні - конфлікт.

Відео: facebook.com/Лариса-Ніцой

"Сьогодні дуже гостро постало питання української мови. Всі давно знають, і переконалися, що війна прийшла на ті території, де не було українських книжок, радіо, пісні, кіно, українського повноцінної освіти, а відтак - української мови. І українська мова - це не просто засіб спілкування. Українська мова - це утвердження української національної свідомості. І формування української національної свідомості відбувається через українську мову", - наголосила Ніцой у своєму відеозверненні.

Також у своєму пості письменниця вказала й інші відповіді журналістки на запитання Приходько. Серед них - щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей, які в даний час перебувають під контролем терористичних угруповань "Д/ЛНР".

Скріншот: facebook.com/Лариса-Ніцой

"... - надати авторитарності (очевидно, автономності) ОРДЛО. (Тобто, визнати їхні бандформування і незаконне захоплення й відділення територій?)

- Нам треба сідати за стіл переговорів з тими людьми (А я думала ми просимо світ, щоб тиснути на їхнього начальника Путіна).

Українці, ну не можна так переводити вашу увагу, туди, куди її переводять - на обговорення співачки, і залишати без уваги "лагідну путінізацію" українців "патріотичною" журналісткою. Будьте уважні", - йдеться у публікації.

Скріншот: facebook.com/Лариса-Ніцой

У коментарях до повідомлення Ніцой її підписники в соцмережі не залишилися байдужими до аналітичного розбору інтерв'ю Приходько-Соколової та висловлюють свою підтримку висновкам письменниці:

"Я трохи уточню - Яніна сказала, що треба дати максимальні(!) права нацменшин (на території ОРДЛО). Від себе додам, що там вони зараз і мають максимальні права. А що з цього вийшло, ми бачимо";

Скріншот: facebook.com/Лариса-Ніцой

"Мова - не архіважливе питання для нас" - хто дав право Яніні Соколовій нести нісенітницю від імені всіх українців: Дякую, Ларисо, за вашу громадянську позицію, бо ви перша звернула увагу на непатриотичную позицію журналістки "5 каналу"!";

"Повністю згоден з пані Ларисою, вже давно помітив, що пані Соколова якщо сама не розуміє, у чому я дуже сумніваюся, виконує як маріонетка чиїсь замовлення, задаючи провокаційні і іноді вплітаючи у канву, як ось у цьому інтерв'ю, зовсім українофобські питання і фрази Пані Соколова просто психологічно намагалася придушити Настю, особисто я ще раз переконався, що в Україні відсутня справжня журналістика, така яка є в світі, є лише люди з дипломами журналіста, які виконують примхи керівників та господарів, за дуже малим винятком..."

"Я теж звернув увагу на ці тези. Але не надав значення тому факту, що про це має голосно говорити медіа-спільноту. Всі акценти перевели на Настю та її почет. Дякую, Лариса";

"Браво за аналітику, я це теж відразу помітила і коментувала, мені говорили, що це спеціальна провокація від журналістки, ага, саме такі провокації і потім стають нормою"...

Скріншот: facebook.com/Лариса-Ніцой

Як повідомлялося раніше, відомий український продюсер Олена Мозгова виступила в підтримку письменниці Лариси Ніцой, яка нещодавно влаштувала скандал на одному з телеканалів і покинула студію після суперечки з ведучою, яка відмовилася говорити українською мовою.

Нагадаємо, відома українська письменниця Оксана Забужко написала пост, в якому нагадала суспільству, як у 90-ті роки минулого століття співробітники ФСБ намагалися вербувати у свої ряди молодих талановитих людей з України.

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Відео: РБК-Україна