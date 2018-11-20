"Мягкая путинизация": Ницой прокомментировала скандальное интервью Приходько

Видео: (youtube.com/5 канал)

Известная украинская писательница Лариса Ницой прокомментировала скандальное интервью экс-певицы и новоиспеченного политика Анастасии Приходько журналистке "5 канала" Янине Соколовой, которое закончилось уходом артистки во время прямого эфира. Многие не обратили внимание на поток "путинско-кремлевско-пропагандистского мусора, который навешала журналистка", отметила Лариса в своем Facebook.

"Наконец дошли руки посмотреть интервью Анастасии Приходько журналистке "5 канала" Янине Соколовой. Я в шоке. За обсуждением Приходько многие и не заметили, что журналистка навешала всем путинской пропаганды. Если не заметили вражеских тезисов сегодня, то что будет через несколько лет? Озвученные тысячу раз - они станут нормой?", - задала вопрос писательница своим подписчикам.

Анастасия Приходько и Янина Соколова / скриншот: facebook.com/Лариса-Ніцой

Напомним, что во время передачи Приходько решила сама "взять интервью" у журналистки, и задавала той свои вопросы.

Янина Сокола, отвечая на вопросы Приходько, дала понять, что считает украинский язык несущественным вопросом, в Украине внутренний конфликт, а не война РФ против Украины и временная оккупация части нашей территории.

"Мы, украинцы, утверждаем, у нас на Востоке война - война России против Украины", - подчеркнула Ницой и отметила, что журналистка во время интервью говорила о том, что в Украине - конфликт.

Видео: facebook.com/Лариса-Ніцой

"Сегодня очень остро встал вопрос украинского языка. Все давно знают, и убедились, что война пришла на те территории, где не было украинских книг, радио, песни, кино, украинского полноценного образования, а следовательно - украинского языка. И украинский язык - это не просто средство общения. Украинский язык - это утверждение украинского национального сознания. И формирование украинского национального сознания происходит через украинский язык", - подчеркнула Ницой в своем видеообращении.

Также в своем посте писательница указала и другие ответы журналистки на вопросы Приходько. Среди них - относительно статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время находятся под контролем террористических группировок "Д/ЛНР".

Скриншот: facebook.com/Лариса-Ніцой

"... - предоставить авторитарность (очевидно, автономности) ОРДЛО. (То есть, признать их бандформирования и незаконный захват и отделения территорий?)

- Нам надо садиться за стол переговоров с теми людьми (А я думала мы просим мир, чтобы давить на их начальника Путина).

Украинцы, ну нельзя так переводить ваше внимание туда, куда его переводят - на обсуждение певицы, и оставлять без внимания "мягкую путинизацию" украинской "патриотической" журналисткой. Будьте внимательны", - говорится в публикации.

Скриншот: facebook.com/Лариса-Ніцой

В комментариях к сообщению Ницой ее подписчики в соцсети не остались равнодушными к аналитическому разбору интервью Приходько-Соколовой и высказывают свою поддержку выводам писательницы:

"Я немного уточню - Янина сказала, что надо дать максимальные(!) права нацменьшинствам (на территории ОРДЛО). От себя добавлю, что там они сейчас и имеют максимальные права. А что из этого вышло, мы видим";

Скриншот: facebook.com/Лариса-Ніцой

"Язык - не архиважный вопрос для нас" - кто дал право Янине Соколовой нести чушь от имени всех украинцев: Спасибо, Лариса, за вашу гражданскую позицию, потому что вы первая обратила внимание на непатриотичную позицию журналистки "5 канала"!";

"Полностью согласен с госпожой Ларисой, уже давно заметил, что госпожа Соколова если сама не понимает, в чем я очень сомневаюсь, выполняет как марионетка чьи-то заказы, задавая провокационные и иногда вплетая в канву, как вот в этом интервью, совсем украинофобские вопросы и фразы. Госпожа Соколова просто психологически старалась подавить Настю, лично я еще раз убедился, что в Украине отсутствует настоящая журналистика, такая какая есть в мире, есть только люди с дипломами журналиста, которые выполняют прихоти руководителей и хозяев, за очень малым исключением..."

"Я тоже обратил внимание на эти тезисы. Но не придал значения тому факту, что об этом должно громко говорить медиа-сообщество. Все акценты перевели на Настю и ее свиту. Спасибо, Лариса";

"Браво за аналитику, я это тоже сразу заметила и комментировала, мне говорили, что это специальная провокация от журналистки, ага, именно такие провокации и становятся потом нормой"...

Скриншот: facebook.com/Лариса-Ніцой

Как сообщалось ранее, известный украинский продюсер Алена Мозговая выступила в поддержку писательницы Ларисы Ницой, которая недавно устроила скандал на одном из телеканалов и покинула студию после спора с ведущей, которая отказалась говорить на украинском языке.

Напомним, известная украинская писательница Оксана Забужко написала пост, в котором напомнила обществу, как в 90-е годы прошлого столетия сотрудники ФСБ пытались вербовать в свои ряды талантливых молодых людей из Украины.

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Видео: РБК-Украина