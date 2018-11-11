"Будете врать?": Приходько с позором ушла с прямого эфира

Видео: (youtube.com/5 канал)

Активная участница Майдана и экс-певица Анастасия Приходько недавно примкнула к политической партии "Батьківщина". "5 канал" решил взять интервью у новоиспеченного политика, однако Приходько так и не ответила на все вопросы: с позором встала и ушла из прямого эфира.

Вначале экс-артистка отказалась рассказывать, о том, кто с ней пришел. В течение всего интервью Приходько пыталась выкрутиться из неудобных вопросов, которые касаются ее сотрудничества с Юлией Тимошенко. В какой-то момент Приходько решила "взять интервью" у журналистки, пытаясь выкрутиться из неудобного положения.

Журналистка канала Янина Соколова часто ловила Приходько на манипуляционных заявлениях и заученных фразах. Янина также задавала Анастасии вопросы относительно ее гражданской позиции, войны на Донбассе, Минских соглашений и так далее. Когда Приходько затруднялась с ответом, ей активно подсказывали из-за кадра ее спутники, которые сопровождали певицу на эфире.

Анастасия Приходько и Янина Соколова / Кадр из видео YouTube "5 канал"

Последней каплей стал вопрос от Янины: "как понять, будет ли врать Юлия Тимошенко или Приходько, или нет?". Новоиспеченный политик ответила: "чтоб это понять, нужно человеку поверить".

После вопроса касаемо веры в слова политика в разговор вновь вмешался один из сопровождающих. Мужчина за кадром стал ссориться с Соколовой, после чего артистка встала и ушла, отказавшись продолжать интервью.

Напомним, что волонтер прокомментировала решение Приходько уйти в политику.

Ранее мать Приходько прокомментировала ее уход со сцены.

Видео: (video.rbc.ua)