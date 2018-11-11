"Будете брехати?": Приходько з ганьбою пішла з прямого ефіру

Відео: (youtube.com/5 канал)

Активна учасниця Майдану і екс-співачка Анастасія Приходько нещодавно долучилася до політичної партії "Батьківщина". "5 канал" вирішив взяти інтерв'ю у новоспеченого політика, однак Приходько так і не відповіла на всі питання: з ганьбою встала і пішла з прямого ефіру.

Спочатку екс-артистка відмовилася розповідати, про те, хто з нею прийшов. Протягом усього інтерв'ю Приходько намагалася викрутитися з незручних питань, які стосуються її співпраці з Юлією Тимошенко. У якийсь момент Приходько вирішила взяти інтерв'ю" у журналістки, намагаючись вийти з незручного становища.

Журналістка каналу Яніна Соколова часто ловила Приходько на маніпулятивних заявах і завчених фразах. Яніна також задавала Анастасії питання щодо її громадянської позиції, війни на Донбасі, Мінських угод і так далі. Коли Приходько утруднялася з відповіддю, їй активно підказували з-за кадру її супутники, які супроводжували співачку на ефірі.

Анастасія Приходько і Яніна Соколова / Кадр з відео YouTube "5 канал"

Останньою краплею стало питання від Яніни: "як зрозуміти, чи буде брехати Юлія Тимошенко чи Приходько, чи ні?". Новоспечений політик відповіла: "щоб це зрозуміти, потрібно людині повірити".

Після питання стосовно віри в слова політика знову втрутився в розмову один з супроводжуючих. Чоловік за кадром став сваритися з Соколовою, після чого артистка встала і пішла, відмовившись продовжувати інтерв'ю.

Нагадаємо, що волонтер прокоментувала рішення Приходько піти в політику.

Раніше мати Приходько прокоментувала її відхід зі сцени.

Відео: (video.rbc.ua)