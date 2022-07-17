Праздник 17 июля: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить

17 июля верующие чтят память святого Андрея Критского.
Что можно и нельзя делать в этот день - читайте ниже в нашем материале Styler.
Святой Андрей считается покровитель всех страждущих. По значимости он не уступает Николаю Чудотворцу. Именины празднуют несколько раз в году, но 17 июля считается особенным днем. В этот церковный праздник принято молиться святому. Обращение к нему поможет стать счастливым и изменить жизнь к лучшему.
Наши предки верили, что 17 июля можно приворожить суженого. Для этого девушки собирались и устраивали всякие любовные ритуалы.
День Андрея принято проводить со второй половинкой. Ругаться нельзя, в противном случае святой разведет пару навсегда, раз им так плохо вместе.
Самыми везучими считаются Андреи, которые в этот день празднуют именины. Они могут загадать заветное желание и попросить помощи у преподобного.
17 июля, именины отмечают владельцы таких имен: Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Теодор, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна.
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