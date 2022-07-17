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Праздник 17 июля: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

17 июля верующие чтят память святого Андрея Критского.

Что можно и нельзя делать в этот день - читайте ниже в нашем материале Styler.

Святой Андрей считается покровитель всех страждущих. По значимости он не уступает Николаю Чудотворцу. Именины празднуют несколько раз в году, но 17 июля считается особенным днем. В этот церковный праздник принято молиться святому. Обращение к нему поможет стать счастливым и изменить жизнь к лучшему.

Наши предки верили, что 17 июля можно приворожить суженого. Для этого девушки собирались и устраивали всякие любовные ритуалы.

День Андрея принято проводить со второй половинкой. Ругаться нельзя, в противном случае святой разведет пару навсегда, раз им так плохо вместе.

Самыми везучими считаются Андреи, которые в этот день празднуют именины. Они могут загадать заветное желание и попросить помощи у преподобного.

Народные приметы

  • Какая погода на Андрея Наливу, такая будет и на Калинника (11 августа).
  • Если деревья начинают желтеть, то осень будет ранней.
  • Облака сбиваются в кучи – к погожим дням.
  • Беспрестанно раздаются раскаты грома – к граду.
  • Если идет дождь, и куры от него прячутся, то такая погода задержится надолго.

Что нельзя делать сегодня

  • Нельзя ревновать и допускать плохие мысли.
  • Нельзя ругаться с близкими и родными.
  • Нельзя заниматься ремонтом в доме.
  • Нельзя тратить деньги на то, что не планировали.

17 июля, именины отмечают владельцы таких имен: Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Теодор, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна.

Ранее мы писали, за что надо молиться каждый день в июле 2022.

Также мы сообщали, какая погода будет в июле 2022 в Украине.

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