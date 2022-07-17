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Свято 17 липня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

17 липня віруючі вшановують пам'ять святого Андрія Критського.

Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Святий Андрій вважається покровитель всіх стражденних. За значимістю він не поступається Миколі Чудотворцю. Іменини святкують кілька разів на рік, але 17 липня вважається особливим днем. У цей церковне свято заведено молитися святому. Звернення до нього допоможе стати щасливим і змінити життя на краще.

Наші предки вірили, що 17 липня можна приворожити судженого. Для цього дівчата збиралися і влаштовували всякі любовні ритуали.

День Андрія заведено проводити з другою половинкою. Лаятися не можна, в іншому випадку святий розведе пару назавжди, раз їм так погано разом.

Найвезучими вважаються Андреї, які в цей день святкують іменини. Вони можуть загадати заповітне бажання і попросити допомоги у преподобного.

Народні прикмети

  • Яка погода на Андрія Наливу, така буде і на Калинника (11 серпня).
  • Якщо дерева починають жовтіти, то осінь буде ранньою.
  • Хмари збиваються в купи – до погожих днів.
  • Безперестанку лунають гуркіт грому - до граду.
  • Якщо йде дощ, і кури від нього ховаються, то така погода затримається надовго.

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна ревнувати і допускати погані думки.
  • Не можна лаятися з близькими і рідними.
  • Не можна займатися ремонтом в будинку.
  • Не можна витрачати гроші на те, що не планували.

17 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Андрій, Богдан, Дмитро, Юхим, Марк, Михайло, Микола, Теодор, Федір, Олександра, Анастасія, Марія, Березня, Марфа, Ольга, Тетяна.

Раніше ми писали, за що треба молитися кожен день в липні 2022.

Також ми повідомляли, яка погода буде в липні 2022 в Україні.

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