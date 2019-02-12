Праздник влюбленных: какая опасность предостерегает украинцев в этот день

В первой половине недели риск неприятностей выше

Украинский астролог Влад Росс предрекает большие неприятности 14 февраля 2019 года. По мнению астролога, возмутителями спокойствия станут "самые взрывоопасные планеты" - Марс и Уран.

По словам эксперта, в такие дни не исключена поломка техники в доме либо катастрофы, например, падение самолетов. Люди в данный период будут более агрессивными и начнут конфликтовать по пустякам.

Также подобное сочетание планет может сулить провальные бизнес-проекты, судебные разбирательства либо утечку информации. Поэтому в этот день каждому стоит быть необычайно осторожным. Отмечается, что в первой половине недели риск неприятностей выше.

"Уже 14 февраля Марс перейдет в зодиакальный знак Тельца и резко потеряет свою враждебную агрессивную энергетику… Так что, думаю, что конец света опять отменяется. Надо было придумать другое число. Например, не 14-е, а 12-е. Почему именно 14-е - я не понимаю. Никакая Нибиру нам уже не грозит", - заключил астролог.

Ранее мы писали, что расшифровано библейское пророчество о конце света. Причиной многих бедствий будут землетрясения, цунами, извержения вулканов и другие катаклизмы, которые будут набирать обороты с каждым годом.

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