На Прикарпатье мать родила и жестоко зарезала младенца: что грозит убийце

Местная жительница Ивано-Франковской области убила новорожденного. Богородчанский районный суд Ивано-Франковской области признал женщину виновной и теперь ей грозит срок. Об этом информирует прокуратура области.

Это был пятый ребенок 25-летней женщины. Она держала в тайне свою беременность. Муж подозревает, что причиной скрытности стало то, что она нагуляла дитя от другого.

На суде девушка все списывала на тяжелое материальное положение в семье, утверждая, что ей приходится ухаживать не только за четырьмя своими детьми, но и за больной свекровью, прикованной к постели.

Помимо того, злоумышленница утверждает, что муж пригрозил выгнать ее из дому, если она опять забеременеет, потому говорить и не стала. Подсудимая уверяла, что не собиралась убивать ребенка, а планировала после родов отдать его в детский дом. Как наносила удары ножом - не помнит. Теперь сожалеет о случившемся. По этой причине ее приговорили лишь к одному году и шести месяцам лишения свободы.

"Находясь на территории двора за своим домом, женщина самостоятельно, без помощи посторонних лиц и медицинских работников, родила живого ребенка. Сразу после родов нанесла несколько целенаправленных ударов ножом в шею и заушный участок головы младенцу, вследствие чего он умер", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что появились новые детали насилия матери над собственным 4-летним сыном. Женщина снимала и продавала порно с участием собственного ребенка - горе-мать, которая была порноактрисой решила, что за детское видео получит больше денег.

А также о том, что стали известны подробности жестокого убийства 16-летней школьницы Екатерины Лыткиной из Волынской области - девушку забили до смерти бейсбольной битой. Теперь подозреваемые парни пытаются избежать справедливого наказания.