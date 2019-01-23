На Прикарпатье ребенок и трое взрослых отравились угарным газом

Инциденты произошли в Косовском и Долинском районах
В Ивано-Франковской области в Косовском и Долинском районах 22 января четыре человека отравились угарным газом. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Отмечается, что среди госпитализированных также есть ребенок 2017 года рождения. Он находится в Долинской детской больнице.
Один из пострадавших, 70-летний житель села Яворов Косовского района был доставлен в реанимационное отделение Косовской ЦРБ, находится в тяжелом состоянии.
В Долинскую центральную районную больницы доставили двух человек 1969-го и 1996-го годов рождения. Состояние жителей села Подлески, которые отравились угарным газом, в настоящее время удовлетворительное.
Как сообщалось ранее, 11 января молодая пара киевских туристов в съемной квартире Львова погибла от отравления угарным газом от печки, которая не должна была работать.
Также мы писали о том, что недавно в Нежине Черниговской области 17-летняя девушка и 20-летний парень погибли, отравившись угарным газом в автомобиле.
Напомним, в январе в Днепропетровской области в результате отравления угарным газом были госпитализированы семь человек, среди которых четверо детей.
Видео: РБК-Украина