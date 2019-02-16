Притуле пришлось отдуваться за скандал с KAZKA на Евровидении 2019

Притула объяснил из-за чего произошел скандал с KAZKA

Ведущему Нацотбора Евровидения 2019 Сергею Притуле пришлось объясняться перед группой KAZKA касательно скандала, связанного с их группой.

Группа KAZKA завершила свое выступление в полуфинале Национального отбора на Евровидение 2019. Традиционно после выступления артистов, ведущий общается с музыкантами.

В этот раз после того, как группа выслушала комментарии всех судьей, она задала вопрос Сергею Притуле касательно скандала на канале СТБ. Участники группы KAZKA пожаловались, что к ним поступили множество сообщений от людей, которые увидели в промо-ролике к финалу их группу.

В свою очередь Притула отметил, что на телеканале произошла накладка, и они делают заранее промо-ролики с разными исполнителями, но телеканал не знает, кто попадет в финал. Сотрудник СТБ сделал ошибку и поставил не тот ролик.

Ведущий также заявил, что человек, который допустил эту ошибку, уже уволен.

Напомним, что телеканал СТБ попал в скандал из-за группы KAZKA, когда вышел промо-ролик финала Нацотбора Евровидения 2019 с группой.

Стоит отметить, что посмотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала Нацотбора можно здесь.

Ранее мы писали о том, что фаворитка Национального отбора на Евровидение разозлила сеть своим пошлыми фото.