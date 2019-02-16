Предугадали победителя Нацотбора: СТБ попал в громкий скандал

Фото: instagram.com/eurovision.ua

СТБ попал в скандал из-за группы KAZKA

Телеканал СТБ показал промо-ролик финала Нацотбора Евровидения 2019, в нем засветилась группа KAZKA, которая еще даже не выступила в полуфинале. Об этом заявил журналист Никита Шемет на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что телеканал сразу же удалил данное видео, после того, как в сети начался скандал. Пользователи сети начали писать о том, что финалист Нацотбора уже определен заранее.

"В комментариях начался вой в духе "Поздравляем KAZKA с победой", "спасибо, расходимся". Через час СТБ удалил ролик с YouTube", – отметил журналист Шемет.

Скриншот с Facebook

В свою очередь руководитель пресс-службы телеканала СТБ Елена Сандул в комментариях к посту журналиста отметила, что у канала такие ролики есть всегда в разных вариантах и никакой схемы здесь нет.

"Таких роликов всегда существует несколько вариантов. Из-за того, что мы заканчиваем поздно вечером в субботу, промо заранее готовит разные варианты роликов с именами разных участников. Человека, конечно, накажут, но никакой схемы здесь точно нет", - заявила Сандул.

"При этом случайно был выложен ролик с самой финансируемой, самой раскручиваемой одним из самых мощных продюсеров в стране группой", - ответил Никита Шемет на заявление Сандул.

Другие пользователи сети также прокомментировали эту ситуацию.

"Штирлиц, еще никогда не был, так близок к провалу", - написал Петр Хоменко.

"Аплодисменты", - отметил Сергей Шинкаренко.

Напомним, что онлайн-трансляцию второго полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019 вы можете посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что фаворитка отбора на Евровидение разозлила пошлыми фото.