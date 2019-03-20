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ПриватБанк попал в новый скандал: все подробности

STYLERЖизнь    20.03.2019 - 19:38
ПриватБанк попал в новый скандал: все подробности
ПриватБанк (фото: РБК-Украина)

ПриватБанк обвинили в нарушениях, но в банке мигом отреагировали на ситуацию

ПриватБанк оказался в центре скандала после того, как один из клиентов финансового учреждения пожаловался на сотрудников банка. Дело в том, что, по словам жителя Киева, сотрудники ПриватБанка звонили родственникам его девушки после того, как она на несколько дней просрочила платеж по кредиту. Тем самым, по мнению украинца, ПриватБанк "нарушил банковскую тайну".

"Девушка немного задолжала по кредиту (как оказалось, не вносила рекомендованную сумму вовремя)... Оказалось, что ПриватБанк, нарушая законодательство Украины, названивал родственникам и не только, и сообщал конфиденциальную информацию. У нас отменили банковскую тайну?" - пожаловался киевлянин.

По его словам, он даже специально сходил в отделение, которое находится на улице Ирпенская, чтобы узнать, "официальная ли это позиция банка". И ему сотрудник финучреждения якобы сказал, что "все средства хороши".

ПриватБанк попал в новый скандал: все подробности

ПриватБанк (фото: РБК-Украина)

Юзеры начали возмущаться. Правда, ситуацию тут же прокомментировали в ПриватБанке. По словам сотрудников банка, согласно действующему законодательству Украины и условиям договора, заключенного между ними и заемщиком, банк имеет право уведомлять третьих лиц о факте наличия просроченной задолженности у клиента.

В ПриватБанке добавили, что данное уведомление было оставлено в силу потери связи с клиентом и нарушению выплаты по договору. 

"Таким образом клиенту предоставлен номер обратной связи с банком для решения проблемной ситуации", - резюмировали в ПриватБанке.

ПриватБанк попал в новый скандал: все подробности

ПриватБанк (фото: РБК-Украина)

Отметим, что совсем недавно ПриватБанк уже был в центре скандала. Причиной тому послужило то, что мошенники придумали новый способ обмана украинцев с помощью сервиса Приват24. На ушлую схему аферистов чуть не попались тысячи доверчивых сограждан.

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