ПриватБанк внезапно закрывает популярный сервис: названа причина

Стало известно, что готовит банк взамен закрытого сервиса

ПриватБанк, который объявил награду за "головы" тех, кто взорвал банкомат в Харькове, анонсировал закрытие популярной услуги iPay, которая позволяла малому и среднему бизнесу принимать бесконтактные платежи по банковским картам с помощью смартфонов. Об этом банк сообщил своим клиентам в рассылке.

Как сообщили представители банка, услуга iPay оказалась очень мало востребована, поэтому банк решил остановить ее работу с 28 июня 2019 года. Эта услуга была запущена в июле 2013 года и позволяла превратить смартфон в POS-терминал.

Однако вместо закрытой услуги появится другая – альтернативный сервис под названием miniPOS.

Как сообщается на сайте ПриваБанка, MiniPOS – это мини-терминалы, которые также будут функционировать в связке со смартфонами и планшетами. Оплаты через эти мини-терминалы будут защищены PIN-кодом. Работать сервис будет по Bluetooth и использовать можно будет все виды карт: магнитные, чипованные и бесконтактные.

“Кубики” для чтения магнитных карт были революционным решением 9 лет назад. Сегодня мы обновляем этот сервис. miniPOS работают с любыми устройствами по Bluetooth и принимают как магнитные карты, так и чиповые и бесконтакт”, - рассказал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

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