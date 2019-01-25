Не было прививки от кори: во Львове 16-летняя девушка впала в кому

Коллаж РБК-Украина

Врачи назвали шокирующее число заболевших в регионе

В реанимацию Львовской областной инфекционной больницы попала 16-летняя девушка из Дрогобыча. У пациентки на фоне кори развилось очень серьезное заболевание, пишет Zaxid.net.

Медики сообщили, что девушка поступила в больницу с корью. Болезнь протекала очень тяжело, так как девушка не была вакцинирована от кори. Очень быстро у нее начало развиваться осложнение в виде инфекционного воспаления мозга.

"У нее развилось такое грозное осложнение, как коровий энцефалит, который протекает очень тяжело. Сейчас она в церебральной коме и состояние у нее очень тяжелое", - объяснила врач-инфекционист больницы Вера Гнатюк.

Медики отмечают, что на данный момент в больнице находится 150 пациентов с корью. Более половины пациентов – это дети, из них десять человек – это младенцы до одного года, которые еще не успели получить вакцинацию из-за возраста.

Врач-неонатолог детской клинической больницы Лариса Григоренко сообщила, что самочувствие новорожденных, которые заразились корью на прошлой неделе, начало улучшаться и напомнила, что только вакцинация может уменьшить риски не только заразиться, но и избежать серьезных осложнений.

"В таких случаях всем беременным – привитым и непривитым, вводиться иммуноглобулин, он дает противодействие, уменьшает тяжкость течения болезни", - объясняют медики.

Они рассказали, что во Львовской области практически нет ни одного населенного пункта, где бы не регистрировали корь. Больше всего заболевших отмечается во Львове, а также в Городоцком, Пустомытовском и Яворовском районах.

"Мы ежедневно регистрируем около ста случаев. С начала года уже заболело более двух тысяч человек. Летальных случаев – два", - рассказал заместитель директора лабораторного центра МОЗ Олег Когут.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове пятеро новорожденных заразились корью.

А также рассказывали о том, что врачи объяснили, как распознать первые симптомы кори.