Облачно и без осадков: прогноз погоды в Киеве на 10 декабря

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Синоптики рассказали о погоде в столице в понедельник

По прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник, 10 декабря, в Киеве будет облачно. Однако осадков не ожидается.

Такая погода в столице будет на протяжение всего дня. Также ожидается туман: видимость 200-500 метров.

Днем температура воздуха будет достигать не выше 0 — 2 градусов выше нуля. Ночью столбик термометра опустится до 1 градуса ниже нуля.

В народе 10 декабря почитается память святого Романа, который имел дар исцеления телесных недугов и прожил в затворе. Единственным предсказателем погоды в этот день для наших предков служил заяц. Если шкура зайца была покрыта пятнами, зиму в наступающем году следует ждать мягкую. В это время у лосей отпадают старые рога. А рыба ложится в зимовальные ямы, на дно.

Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, что погода в декабре будет переменчивой и преимущественно не очень холодной, а "настоящая зима" ожидается уже после старого Нового года (14 января 2019 года) и продлится почти до апреля.

Также сообщалось, что ранее синоптики рассказали, когда ждать самых лютых морозов.

Напомним, что ученые предсказали последствия климатической катастрофы для Европы.

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Видео: РБК-Украина