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Хмарно і без опадів прогноз погоди в Києві на 10 грудня

STYLERЖиття    10.12.2018 - 07:07
Хмарно і без опадів прогноз погоди в Києві на 10 грудня
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Синоптики розповіли про погоду в столиці в понеділок

За прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок, 10 грудня, в Києві буде хмарно. Проте опадів не очікується.

Така погода в столиці буде протягом всього дня. Також очікується туман: видимість 200-500 метрів.

Вдень температура повітря буде сягати не вище 0 — 2 градусів вище нуля. Вночі стовпчик термометра опуститься до 1 градусу нижче нуля.

У народі 10 грудня вшановується пам'ять святого Романа, який мав дар зцілення тілесних недуг і жив у затворі. Єдиним провісником погоди в цей день для наших предків служив заєць. Якщо шкіра зайця була вкрита плямами, зима в наступному році слід чекати м'яку. У цей час у лосів відпадають старі роги. А риба лягає у зимувальні ями, на дно.

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Скріншот: meteo.gov.ua

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів про те, що погода в грудні буде мінливою і переважно не дуже холодною, а "справжня зима" очікується вже після старого Нового року (14 січня 2019 року) і триватиме майже до квітня.

Також повідомлялося, що раніше синоптики розповіли, коли чекати самих лютих морозів.

Нагадаємо, що вчені передбачили наслідки кліматичної катастрофи для Європи.

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