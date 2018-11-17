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Солнечно и без осадков: прогноз погоды в Киеве на 17 ноября

STYLERЖизнь    17.11.2018 - 07:07
Солнечно и без осадков: прогноз погоды в Киеве на 17 ноября
Иллюстративное фото (twitter.com symbolbild)

Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу

По прогнозам Укргидрометцентра, в субботу, 17 ноября, в Киеве ожидается переменная облачность и солнечная погода. Осадков не предвидится.

Днем температура воздуха будет не выше 0 — 2 градусов выше нуля. Ночью столбик термометра опустится до 6 градусов ниже нуля.

Ветер при этом будет дуть с небольшой скоростью, от 3 до 8 метров в секунду.

Погода в Киеве на 17 ноября

Скриншот: meteo.gov.ua

Отметим, что в народе в этот день почитается память преподобного Иоанникия Великого. В этот день опасаясь нечистой силы, люди старались никуда из дому не выходить. Наши предки приметили, если 17 ноября снега надует, то в следующем году хлеба прибудет. Также обращали внимание на уток: если их много оставалось зимовать, зима ожидалась теплой.

Ранее украинцев предупредили о существенном осложнении погоды на следующей неделе.

Также мы писали о том, что синоптики сообщили, когда в Украину придет зима

Как сообщалось ранее, в Украине в субботу, 17 ноября, сохранится умеренно холодная погода, также ожидаются осадки в виде снега и дождей

Видео: РБК-Украина

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