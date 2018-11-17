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Сонячно і без опадів: прогноз погоди в Києві на 17 листопада

STYLERЖиття    17.11.2018 - 07:07
Сонячно і без опадів: прогноз погоди в Києві на 17 листопада
Ілюстративне фото (twitter.com symbolbild)

Синоптики розповіли про погоду в столиці в суботу

За прогнозами Укргідрометцентру, в суботу, 17 листопада, в Києві очікується мінлива хмарність та сонячна погода. Опадів не передбачається.

Вдень температура повітря буде не вище 0 — 2 градусів вище нуля. Вночі стовпчик термометра опуститься до 6 градусів нижче нуля.

Вітер буде дути з невеликою швидкістю, від 3 до 8 метрів в секунду.

Погода у Києві на 17 листопада

Скріншот: meteo.gov.ua

Зазначимо, що в народі у цей день вшановується пам'ять преподобного Іоаникія Великого. У цей день, побоюючись нечистої сили, люди старались нікуди з дому не виходити. Наші пращури помітили, якщо 17 листопада снігу надує, то в наступному році хліба прибуде. Також звертали увагу на качок: якщо їх багато залишалось зимувати, зима очікувалась теплою.

Раніше українців попередили про суттєве ускладнення погоди на наступному тижні.

Також ми писали про те, що синоптики повідомили, коли в Україну прийде зима.

Як повідомлялося раніше, в Україні в суботу, 17 листопада, збережеться помірно холодна погода, очікуються опади у вигляді снігу і дощів.

Відео: РБК-Україна

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