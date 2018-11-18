Тяжелые тучи и пасмурно: прогноз погоды в Киеве на 18 ноября

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Синоптики рассказали о погоде в столице в воскресенье

По прогнозам Укргидрометцентра, в воскресенье, 18 ноября, Киев затянет тяжелыми тучами и пасмурная погода продержится в течение дня.

Днем температура воздуха прогреется до 0 — 2 градусов выше нуля. Ночью столбик термометра опустится до 6 градусов ниже нуля.

В воскресенье в городе ветер прогнозируется северо-западный, 3-8 м/с.

Скриншот: meteo.gov.ua

Отметим, 18 ноября почитается память святых Галактиона и Епистимии. В прежние времена в этот день девушки молились о женихах и просили у Всевышнего хороших мужей. В этот день прогноз погоды определялся по такому принципу: если на улице туман — будет тепло, а если иней на деревьях, то стоит готовиться к морозам. В это время начинают менять шубки зайцы-беляки, белки, ласки.

Ранее украинцев предупредили о существенном осложнении погоды на следующей неделе.

Также синоптики дали прогноз погоды в Украине на 18 ноября.

Напомним, что эксперт Укргидрометцентра ранее определила какой будет зима в 2019 году. Она рассказала об аномально высокой температуре в течение всей зимы.

Видео: РБК-Украина