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Важкі хмари і похмуро: прогноз погоди у Києві на 18 листопада

STYLERЖиття    18.11.2018 - 07:32
Важкі хмари і похмуро: прогноз погоди у Києві на 18 листопада
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Синоптики розповіли про погоду в столиці в неділю

За прогнозами Укргідрометцентру, в неділю, 18 листопада, Київ затягне важкими хмарами і похмура погода протримається протягом дня.

Вдень температура повітря прогріється до 0 — 2 градусів вище нуля. Вночі стовпчик термометра опуститься до 6 градусів нижче нуля.

У неділю в місті вітер прогнозується північно-західний, 3-8 м/с.

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Скріншот: meteo.gov.ua

Зазаначимо, 18 листопада вшановується пам'ять святих Галактіона і Епистимии. У минулі часи у цей день дівчата молились про наречених і просили у Всевишнього хороших чоловіків. У цей день прогноз погоди визначали за таким принципом: якщо на вулиці туман — буде тепло, а якщо іній на деревах, то варто готуватися до морозів. У цей час починають міняти шубки зайці-біляки, білки, ласки.

Раніше українців попередили про суттєве ускладнення погоди на наступному тижні.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на 18 листопада.

Нагадаємо, що експерт Укргідрометцентру раніше визначила, якою буде зима в 2019 році. Вона розповіла про аномально високій температурі протягом всієї зими.

Відео: РБК-Україна

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