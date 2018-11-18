Важкі хмари і похмуро: прогноз погоди у Києві на 18 листопада

Синоптики розповіли про погоду в столиці в неділю
За прогнозами Укргідрометцентру, в неділю, 18 листопада, Київ затягне важкими хмарами і похмура погода протримається протягом дня.
Вдень температура повітря прогріється до 0 — 2 градусів вище нуля. Вночі стовпчик термометра опуститься до 6 градусів нижче нуля.
У неділю в місті вітер прогнозується північно-західний, 3-8 м/с.
Скріншот: meteo.gov.ua
Зазаначимо, 18 листопада вшановується пам'ять святих Галактіона і Епистимии. У минулі часи у цей день дівчата молились про наречених і просили у Всевишнього хороших чоловіків. У цей день прогноз погоди визначали за таким принципом: якщо на вулиці туман — буде тепло, а якщо іній на деревах, то варто готуватися до морозів. У цей час починають міняти шубки зайці-біляки, білки, ласки.
Раніше українців попередили про суттєве ускладнення погоди на наступному тижні.
Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на 18 листопада.
Нагадаємо, що експерт Укргідрометцентру раніше визначила, якою буде зима в 2019 році. Вона розповіла про аномально високій температурі протягом всієї зими.
Відео: РБК-Україна