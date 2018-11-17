Солнце и морозы до -9 градусов: синоптики дали прогноз на 18 ноября

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют значительное похолодание во всех регионах Украины

В воскресенье, 18 ноября во всех областях Украины ожидается сухая, солнечная погода. При этом термометры покажут в среднем 0… +3 градуса в дневное время. Ночью этот показатель опустится до -9 градусов. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Фото: (instagram.com/jerry_nightone)

Во всех областях Украины ожидается заметное похолодание. Настоящие морозы ожидаются в ночное время суток. Холоднее всего будет в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Там ожидается похолодание до -7… -9 градусов в ночное время.

В дневное время суток практически во всех регионах нашей страны за исключением юга температура будет держаться на уровне 0… +3 градусов тепла. В южных регионах, а также Закарпатской области ожидается до +7 градусов тепла.

Скриншот прогноза погоды на 18 ноября (meteo.gov.ua)

Напомним, что эксперт Укргидрометцентра ранее определила какой будет зима в 2019 году. Она рассказала об аномально высокой температуре в течение всей зимы.

Также метеорологи сообщили, что в этом году будет самая теплая зима за последние 30 лет.

Видео: РБК-Украина