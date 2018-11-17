Сонце і морози до -9 градусів: синоптики дали прогноз на 18 листопада

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Синоптики прогнозують значне похолодання у всіх регіонах України

У неділю, 18 листопада у всіх областях України очікується суха, сонячна погода. При цьому термометри покажуть в середньому 0... +3 градуси в денний час. Вночі цей показник впаде до -9 градусів. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Фото: (instagram.com/jerry_nightone)

У всіх областях України очікується помітне похолодання. Справжні морози очікуються в нічний час доби. Найхолодніше буде в Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Там очікується похолодання до -7... -9 градусів у нічний час.

В денний час доби практично у всіх регіонах нашої країни за винятком півдня температура триматиметься на рівні 0... +3 градусів тепла. У південних регіонах, а також у Закарпатській області очікується до +7 градусів тепла.

Скріншот прогнозу погоди на 18 листопада (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що експерт Укргідрометцентру раніше визначила, якою буде зима в 2019 році. Вона розповіла про аномально високі температури протягом всієї зими.

Також метеорологи повідомили, що в цьому році буде найтепліша зима за останні 30 років.

Відео: РБК-Україна