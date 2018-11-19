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Облачно и без осадков: прогноз погоды в Киеве на 19 ноября

STYLERЖизнь    19.11.2018 - 07:07
Облачно и без осадков: прогноз погоды в Киеве на 19 ноября
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Синоптики рассказали о погоде в столице в понедельник

По прогнозам Укргидрометцентра, в понедельник, 19 ноября, в Киеве осадков не ожидается.

С утра и до самого вечера небо в столице будет скрыто за облаками.

Днем температура воздуха прогреется до 0 - 2 °C. Ночью столбик термометра опустится до -6 °C.

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Скриншот: meteo.gov.ua

В народном календаре, 19 ноября почитается память святителя Павла и Варлаама Хутынского. Cнег в этот день обещает снежную зиму, которая особенно хороша для озимых. В прежние времена говорили: "Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко — так и хлеба будет гладко". В первой трети ноября, около Михайлова дня (21 ноября), нередко бывает возврат тепла: задождит, затуманит, и пойдут оттепели.

Ранее украинцев предупредили о существенном осложнении погоды на следующей неделе.

Также синоптики дали прогноз погоды в Украине на 19 ноября.

Напомним, что эксперт Укргидрометцентра ранее определила какой будет зима в 2019 году. Она рассказала об аномально высокой температуре в течение всей зимы.

Видео: РБК-Украина

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