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Хмарно і без опадів: прогноз погоди у Києві на 19 листопада

STYLERЖиття    19.11.2018 - 07:07
Хмарно і без опадів: прогноз погоди у Києві на 19 листопада
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Синоптики розповіли про погоду в столиці в понеділок

За прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок, 19 листопада, у Києві опадів не очікується.

З ранку та до самого вечора небо у столиці буде приховано за хмарами.

Вдень температура повітря прогріється до 0 - 2 °C. Вночі стовпчик термометра опуститься до -6 °C.

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Скріншот: meteo.gov.ua

У народному календарі 19 листопада вшановується пам'ять святителя Павла і Варлаама Хутинського. Сніг у цей день обіцяє сніжну зиму, яка особливо хороша для озимих. У минулі часи казали: "Якщо лід на річці стає купами, то і хліба будуть купи, а гладко — то і хліба буде гладко". У першій третині листопада, близько Михайлова дня (21 листопада), нерідко буває повернення тепла: задощить, затуманить, і підуть відлиги.

Раніше українців попередили про суттєве ускладнення погоди на наступному тижні.

синоптики дали прогноз погоди в Україні на 19 листопада.

Нагадаємо, що експерт Укргідрометцентру раніше визначила, якою буде зима в 2019 році. Вона розповіла про аномально високій температурі протягом всієї зими.

Відео: РБК-Україна

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