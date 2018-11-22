Холодно, но солнечно: прогноз погоды в Киеве на 22 ноября

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Синоптики рассказали о погоде в столице в четверг

По прогнозам Укргидрометцентра, в четверг, 22 ноября, в Киеве осадков не ожидается.

Погода будет солнечной, но холодной. Температура воздуха днем ​​будет колебаться от -3 до -1 градуса, ночью столбик термометра опустится до - 6 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

В народе день этот назывался Мороз Матрена. Крестьяне заметили, если гусь выйдет на лед, продолжение осени будет без морозов. А иней на деревьях, наоборот, предвещал мороз. Если на Матрену будет туман — к оттепели.

Ранее стало известно, какую погоду украинцам готовит мощный антициклон из Скандинавии.

Как уже мы писали, эксперт Владимир Деркач предупредил украинцев, что последний месяц осени "чуть-чуть попугает зимой".

Напомним, что эксперт Укргидрометцентра ранее определила какой будет зима в 2019 году. Она рассказала об аномально высокой температуре в течение всей зимы.

Видео: РБК-Украина

Видео: РБК-Украина